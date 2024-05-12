何伯何太再上《東張》證真愛　網民促作出4大承諾　何太1句獲撐？

【東張西望／何伯／何太】無綫（TVB）《東張西望》日前報道76歲何伯與46歲內地婦（下稱「新何太」，結婚證書顯示43歲）展開「忘年戀」僅1個月即閃婚，結果何伯被女兒調走450萬元聯名戶口存款的事件，引起中港網民哄動關注。事件擾攘多天後，《東張西望》發布最新預告片，何伯與新何太將再次現身證明「真愛不怕洪爐火」，並逐一回應傳言。

大批網民引頸以待，列出希望新何太公開作出4大承諾，包括「公開宣布放棄450萬元」、「公開宣布照顧何怕餘生」等，以證明確實「真愛」；亦有網民聽到新何太於節目中的1句，認為「講得啱」，「咁又啱喎，本身唔講都唔覺」。



重溫第一集：東張│何伯閃娶細30年內地婦 識1個月贈百萬 與子女反目積蓄盡失

《東張西望》發布最新預告，何伯與新何太將再次現身證明「真愛不怕洪爐火」，並逐一回應傳言。（《東張西望》截圖）

無綫（TVB）《東張西望》上周報道，76歲何伯與46歲的「新何太」相識1個月，就在新何太建議下「火速」結婚，而何伯除了送贈約30萬元結婚禮物，婚後新何太更要求提取100萬元做餐飲生意。然而何伯5名子女認為女方只是想欺騙父親財產，雙方爭執關係破裂，小女兒更把與父親聯名戶口內450萬元積蓄從銀行調走。

《東張西望》上周報道，76歲何伯與46歲的「新何太」相識1個月，就在新何太建議下「火速」結婚。（《東張西望》截圖）

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節目播出後引來中港網民關注，更有傳新何太曾三度結婚、內地有物業、避走內地等，而其資產是否超出公屋限額亦備受注目。在全城議論下，《東張西望》發布最新預告，今晚（5月12日）播出的1集，何伯與新何太將再次現身證明「真愛不怕洪爐火」，新何太亦會回應近日有關她的傳言，同時語出驚人：「阿叔畀咗身體我、畀咗肉體我，就留咗啲錢畀佢仔女保管，佢仔女攞錢去，我就要跟佢捱苦，先證明到人哋係真愛，咁傻嘅！唔通有錢就唔係真愛咩？咁奇怪。」

大批網民期待新1集正式播出，並列出希望新何太公開作出4大承諾，以證明確實「真愛」並非想騙財，包括：

1.公開宣布放棄450萬元

2.公開承諾獨力照顧何怕餘生，包起費用

3.搬去同何伯一齊住

4.嘗試為何伯生仔



大批網民期待新1集正式播出，並列出希望新何太公開作出4大承諾。（《東張西望》截圖）

新何太於節目中表示「我就要跟佢捱苦，先證明到人哋係真愛。咁又啱喎，本身唔講都唔覺」，有網民力撐這句「講得啱」，直指「不怕吃苦就啱，前面大把苦等你吃」。

另有網民留意到新何太於鏡頭前2次強調與何伯有性關係，質疑是為爭家產「鋪路」，「（新何太）特登2次在鏡頭面前強調同何伯有性關係，好地地毋須要對外同人咁講，感覺佢係為咗爭家產鋪路」、「似係律師教佢咁講」。