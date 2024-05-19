小紅書數「香港5大最差地區」深水埗排第2　第1名封「港版加沙」

【香港旅遊／小紅書】在內地人眼中的香港，哪個地區最難接受呢？內地社交平台小紅書近日熱傳1則「票選香港5大居住環境最差地區」帖文，綜合網民意見評選香港居住環境最差5個地區，其中「傳統富人區」港島中半山區、觀塘安達臣區等都有上榜；而排第1的「居住環境最差地區」，更被封為「港版加沙地帶」，可謂「差中之差」。

帖文引來網民熱議，有人詫異港島中半山區竟然上榜，「中半山是最喜歡的居住地方了，居然還上榜」；亦有不少人提出其他居住環境較差地區，「馬鞍山竟然沒有上榜，出了名的美食荒漠」。不過也有網民認為，最重要是自己居住舒服。



內地社交平台小紅書近日熱傳1則「票選香港5大居住環境最差地區」帖文，綜合網民意見評選香港居住環境最差5個地區。（小紅書）

有博主近日於小紅書發文，綜合網民意見「票選香港5大居住環境最差地區」，留言問「你的地區有上榜嗎？你們覺得這個評價合理嗎？」。結果顯示，「傳統富人區」港島中半山區、觀塘安達臣區、北區等都有上榜，而排第1的「居住環境最差地區」，更被封為「港版加沙地帶」。

第5位：港島中半山區



第5位：港島中半山區。上榜原因是容易堵車及附近無食肆。（資料圖片）

港島中半山區榜原因，是容易堵車及附近無食肆。樓主指出，港島中半山是香港「傳統富人區」，居住在中半山也是身份象徵，惟其實沒有想像中舒適，交通不方便，「每天都堵車，半夜回家試過遇到野豬」、「周末叫車要等很久，要麼不斷加錢，去銅鑼灣都要加$50」。

第4位：北區



第4位：北區。上榜原因是距離香港市中心太遠。（資料圖片）

北區上榜原因：距離香港市中心太遠。樓主引述網民指北區大偏遠，「坐車去九龍太浪費時間，自己開車又容易遇到堵車情況，區內只有幾個小商場」，而且因為地理位置靠近內地，日常生活中有大量內地人，「感覺『脫離了』」香港生活。

第3位：觀塘安達臣區



第3位：觀塘安達臣區。上榜原因是交通配套不完善。（資料圖片）

觀塘安達臣區上榜原因，是交通配套不完善。樓主表示，安達臣道是觀塘區與西貢區分界線，位置在山腰上，地理位置十分不方便，「去觀塘市中心都堵半個鐘，20層地獄超長垂直電梯」。

第2位：深水埗區



第2位：深水埗區。上榜原因是品流複雜。（Google Maps）

深水埗區上榜原因，是品流複雜。樓主稱，深水埗區雖然交通方便，但大多港人對深水埗區印象是「赤貧地區」，品流複雜，也憂慮安全問題。

第1位：日出康城區



第1位：日出康城區。上榜原因是人多擠逼，沒有特色商店，還有臭味等，封為「港版加沙地帶」。（資料圖片）

日出康城區成為「差中之差」原因是人多擠逼，沒有特色商店，還有臭味等，封為「港版加沙地帶」。樓主引述網民表示，「將軍澳，人太多，好像大型監獄，平常返工已經很累，下班回家仍然跟別人逼」、「大同小異的商，附近沒有特色商店和食肆」、「還有附近堆填區的臭味」、「天氣潮濕，無法根治，牆身地板容易發霉，體感很辛苦」。

內地社交平台小紅書近日熱傳「票選香港5大居住環境最差地區」帖文，綜合網民意見評選香港居住環境最差5個地區。（小紅書）

帖文引來網民熱議，有人詫異港島中半山區竟然上榜，「中半山是最喜歡的居住地方了，居然還上榜」、「中半山很安靜，這點真的很重要。吃飯出行都很容易搞定啦。但山上有時候會有司機狂按喇叭也很煩」。也有不少網民提出其他居住環境較差地區，「馬鞍山竟然沒有上榜，出了名的美食荒漠」、「清水灣沒上榜嗎，我的天活得像個野人，開始自己種農作物了」。

不過也有網民認為，最重要是自己居住舒服，「我住深水埗覺得很好，房價適合，有海景，又乾燥，去哪個點都方便，下樓買菜方便，外面舊了點，回家舒服就可」。