九巴阿伯vs大媽片瘋傳！吐口水佔座位爆粗互罵　騷擾全車後續超狂

【巴士／讓座爭議】乘搭巴士要互諒互讓，不應自私。本港網絡流傳1段影片，指往大埔墟方向64K九巴車廂內，有坐在門口位置的老伯，拒讓1名女乘客坐在旁邊座位，於是向座位吐口水。女乘客見狀「火起」，與老伯爆粗對罵，聲浪之大有乘客需要掩耳抵擋。不過2人未有停口，繼續對罵。

影片引來網民熱議，大部份都斥責老伯行為自私離譜，「不單止自私霸佔，仲要咁缺德，吐唾液阻止別人坐下，咁唔衞生」、「老虎都報警搞大佢，睇下邊個吾知衰」。也有網民認為毋須動氣爭執，「當敬老算啦」。



本港網絡流傳影片，指往大埔墟方向64K九巴車廂內，老伯拒讓1名女乘客坐在旁邊座位，於是向座位吐口水。（影片截圖）

有網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」發布影片，指上周五（5月10日）下午近3時，往大埔墟方向行駛的64K九巴於元朗谷亭街站上落客期間，有1名老伯向座位吐口水，不讓1名女乘客坐在旁邊。

網民看過影片都批評老伯行為自私離譜。（影片截圖）

影片長18秒，見到穿藍色衣服的女乘客站在通道與老伯對罵，指着老伯斥責「X你個街啊！天收你啊！」，老伯則指着後方叫女乘客「行啦！講咁多嘢講X咩」。女乘客向內走了幾步，又回頭指摘老伯「你做咩係都要坐嗰度啫！」，老伯亦有回擊。2人爭吵聲浪之大，有乘客需要掩耳抵擋。

網民看過影片都批評老伯行為自私離譜，「不單止自私霸佔，仲要咁缺德，吐唾液阻止別人坐下，咁唔衞生」、「老虎都報警搞大佢，睇下邊個吾知衰」、「真係好多呢啲自私X」。也有網民認為毋須動氣爭執，「當敬老算啦」。