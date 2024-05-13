東張何伯｜稱「邪不能勝正」　何太曬1物件成網民焦點 ：愈描愈黑

【東張西望／何伯／何太】受全城關注的何伯、新何太，今晚（5月13日）再現身無綫（TVB）《東張西望》證明「真愛」，並反擊網民種種指控，直指「邪不能勝正」。新何太表示亂到真愛，認為女網民應該羨慕她，不是攻擊她。不過網民看完全集後，焦點卻非何伯何太如何回應外界攻擊，而是何太於節目尾聲再展示何伯送的「新禮物」─ 價值近10萬元的足金龍鳳鈪，「今集個重點，就係何伯又買嘢」、「愈講就愈覺得係貪錢，愈描愈黑」。



何伯、新何太再現身《東張西望》證明「真愛」，並反擊網民指控，直指「邪不能勝正」。（《東張西望》截圖）

《東張西望》今晚播出新一段何伯何太訪問，節目中何伯激動反駁網上批評「攻擊我哋嘅人，我當佢哋係瘋狗嚟㗎咋！（佢哋）根本都唔知我家事，信晒嗰班反派」；新何太亦表示不希望被何伯子女誤會，「因為我係好注重名聲嘅人！邪不能勝正！我哋為人正直，會堅持走返啱嘅路」，又稱「剩返4,200蚊，我仲留喺我先生個袋！我唔要佢嘅！佢話畀隻錶去當我都話唔要住！我仲有錢頂得住」。

至於被指擁有價值數十萬元名牌手袋，新何太稱手袋只是「A貨」，於內地直播間購買，而身上價值2萬多元珠鍊，是她自己於幾年前購買，並非何伯送贈。

不過新何太之後又展示何伯在情人節送的「新禮物」──價值9萬9,900元的足金龍鳳鈪，主持人拿在手上時亦驚訝地「嘩」了一聲，新何太則笑着說：「（何伯）咁惜我好難得，我未有人咁為我使錢。」。何伯與新何太的訪問尚未完全播出，《東張西望》呼籲觀眾繼續留意。

新何太展示何伯在情人節送的「新禮物」──價值近10萬元的足金龍鳳鈪，頓成網民焦點。（《東張西望》截圖）

+ 1

網民看過節目議論紛紛，但關注的焦點並非何伯與新何太如何回應傳聞，而是何太展示的足金龍鳳鈪，「成集就係show咗兩隻龍鳯鈪出嚟」、「新何太，又拎咗兩隻新、勁大隻龍鳳鈪出來，話係何伯送」，認為「愈講就化覺得係貪錢，愈描愈黑」。不過也有網民認為外人不應太多判斷，「由得何伯啦，幾廿歲人佢開心咪好」。