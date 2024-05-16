殺蟑螂！台女用「1神器」消滅曱甴全族　網民看相驚：勁過殺蟲水

夏天又濕又熱，曱甴（蟑螂）空群而出的確很可怕。不過有台灣女網民於社交平台分享影片，她與同事使用1樣「神器」誅殺蟑螂，驚訝其「威力」直呼滅了整個「蟑螂家族」。帖文引來網民熱議，大讚這「神器」比殺蟲水、滅蟲劑更厲害；也有不少網民看過影片感到恐怖，「隔着熒幕，我也在雞皮疙瘩」、「好大隻」、「好惡心」。



有台灣女網民於社交平台分享影片，她與同事使用1樣「神器」誅殺蟑螂。（影片截圖）

該台灣女網民於社交平台Threads分享相片及影片，展示她與同事「滅蟑螂」成果。影片見到，她們殺的蟑螂體型巨大，屍體在畚箕內堆積如山，幾乎佔了三分一位置。最後她們要分幾次把蟑螂屍體倒入馬桶，才能全數沖走。

樓主透露，她與同事使用了「水煙」才成功把「蟑螂家族」叫出來殺掉，驚呼「水煙的威力就是把整個家族都叫出來……我同事是勇士，我一直起雞皮疙瘩……瘋掉」。

樓主透露，她與同事使用了「水煙」才成功把「蟑螂家族」叫出來殺掉。(示意圖／gettyimages)

影片引來網民熱議，不少人直指可怕，「好大隻」、「隔着熒幕，我也在雞皮疙瘩」、「好惡心」、「他們真的死透了嗎，感覺會在馬桶裏面甦醒」、「蟑螂碰水好像會復活，我會倒垃圾桶，我很怕我下次坐馬桶，發現蟑螂爬上來，找我索命想想就很可怕」。也有網民大讚這「神器」比殺蟲水、滅蟲劑更厲害，但提醒「使用的時候人不可以在裏面，然後大概4個小時」。