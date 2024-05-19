內地男坐港鐵　做錯1事即罰$1000狂鬧：傷透心了　內地網民斥抵罰

【香港旅遊／港鐵／罰款】來港乘搭港鐵一定要守規矩。有內地男於小紅書發文，指自己剛過關一進港鐵落馬洲站閘口，就有職員上前查票，原來其支付寶「默認」使用上次的兒童車票，結果因違規使用特惠車票被罰款1,000港元，直斥「背上了這鍋太不爽了……這個不人性的執法，傷透了心了。香港不歡迎我了」。

帖文引來內地網民熱議，紛紛認為樓主「抵罰」，「港鐵做得好」、「你這個是背鍋嗎？你這叫被抓現行！」、「自己不講誠信違規，還怪規矩」。面對網民指主，樓主回應時強調，「我願性命擔保，我們一家人多次入鏡正常良好公民，在國內外都是正義市民，如果大家覺得只要錯了，沒有任何修改的話，那小朋友寫錯字也就該罰，沒有商量，是同種道理啊」。然而樓主回覆後，引發更多網民批評。



來港乘搭港鐵一定要守規矩，違反港鐵附例有機會被罰款。（資料圖片）

該內地男上周五（5月17日）於小紅書以「剛到香港就被罰一千，香港不歡迎我了」為題發文，指他剛過關到港鐵落馬洲站，由於其支付寶「默認了」上1次使用的兒童車票，結果他入閘就有港鐵職員上前查票，認定他「違規使用不合身份的票」，需要罰款1,000港元。

樓主因「違規使用不合身份的票」，需要罰款1,000港元。（小紅書）

樓主不滿港鐵職員做法，質疑是針對他，「我們剛到過關，剛進落馬洲站，還沒有坐車，只是進閘口，工作人員馬上就來查，這個意圖很明顯了吧」。

樓主又稱自己是「誤操作」，認為應讓他「馬上改重新刷一遍二維碼進站就好了吧」，然而港鐵職員不給予他機會，「錯了就需要罰，沒有原諒機會，申述只能通過平郵聯繫香港方」，直指「我們還沒坐車，剛到香港，就背上了這鍋太不爽了，馬上今天遊玩興致都沒了」，同時批評「這個不人性的執法，傷透了心了」。

帖文引來內地網民熱議，一面倒認為樓主「抵罰」。（小紅書）

帖文引來內地網民熱議，一面倒認為樓主「抵罰」，「港鐵做得好」、「港鐵黑紙白字寫着的規章制度，怎麼就給你網開一面呀，違規了還有理了」、「上1次用兒童票沒被抓，這1次僥倖還用是吧？」、「根本就是想用兒童票，只是給抓了，耍賴」、「如果懲罰是只需要補票，那誰都天天用兒童票老人卡啦」、「你這個是背鍋嗎？你這叫被抓現行！如果你沒有被抓，你會出站重新刷成人嗎？你一點都不冤枉」、「背鍋？自己錯了，居然說自己背鍋」、「自己不講誠信違規，還怪規矩」、「違法了就是違法了，為什麼還這麼理直氣壯要別人給機會」。

面對網民指摘，樓主回應時強調，「如果說我是壞人，為自己伸張正義，我就不會發這篇為自己『說明』了……我願性命擔保，我們一家人多次入鏡正常良好公民，在國內外都是正義市民，如果大家覺得只要錯了，沒有任何修改的話，那小朋友寫錯字也就該罰，沒有商量，是同種道理啊」。然而樓主回覆後，引發更多網民批評，認為不合邏輯，而且樓主最終都沒有解釋為何其支付寶會「默認」是兒童票。