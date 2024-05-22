人渣！遭獸父性侵＋洗腦　少女放棄抵抗原因心酸　超賤狡辯仍重判

「獸父」必須嚴懲！台灣1名父親性侵還未滿18歲、就讀高中的女兒，不僅用蠻力令女兒屈服，侵犯期間更聲稱「亂倫在很多國家是合法的」、「愛是無限的」等以圖「洗腦」令女兒接受。崩潰的女兒事後向朋友求助，終於報警揭發事件。



獸父在庭上否認性侵，反辯稱是「親密動作」順勢發生的合意性交，也沒有使用暴力，故只能構成「權勢性交」。不過法官聽取女兒供詞後，判父親「成年人故意對少年犯強制性交」罪成，禁監4年6個月，全案可上訴。



台灣1名父親性侵還未滿18歲、就讀高中的女兒，不僅用蠻力令女兒屈服，侵犯期間更聲稱「亂倫在很多國家是合法的」、「愛是無限的」等以圖「洗腦」令女兒接受。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，該名居於台南的父親與女兒同住，自女兒讀中學後，他就作出「不當觸碰」；到女兒升上高中，某天下午父親控制不住欲望獸性大發，用身體強行壓制性侵女兒得逞。女兒被侵犯後崩潰，傳訊息向朋友求助傾訴，「我有拒絕他，但他力氣真的很大」、「我覺得我有精神病，我馬上想到可以解脫了」，朋友察覺有異報警揭發事件。

父親事後被捕，庭上辯稱他與女兒平常有一些「親密動作」，案發時是「順其自然發生」的「合意性交」，過程中沒有使用暴力，而且女兒沒有明顯反抗，故僅屬於「權勢性交」，並非性侵。

女兒被侵犯崩潰，傳訊息向朋友求助傾訴，揭發事件。（示意圖／gettyimages）

女兒則供稱，當時父親從後面熊抱，還問「有沒有喜歡過我」、「不是親情、是愛情」、「可不可以X進來」等，她都明確回答「不要」，但無法掙脫。女兒又說，侵犯中途父親繼續向她表示「亂倫在很多國家是合法的、「愛是無限的」、「看到妳這樣我又硬了」，她大聲尖叫表示不願意，最終父親對她性侵得逞。

女兒另提到，父親從小到大對她疼愛有加，只是升上中學後開始感覺父親碰觸方式跟以往不一樣，她不知道怎麼表達自己不喜歡，亦不想讓父親難過。至於被侵犯時放棄抵抗，女兒指除因父親力氣大無法掙脫，也因為覺得「如果父親性侵我，他會被抓去關，我就不用跟他見到面了」。

法官依「成年人故意對少年犯強制性交」罪，判父親4年6個月徒刑。（示意圖／gettyimages）

法官審理後認為，案發前女兒仍對父親充滿孺慕之情，沒有誣陷父親動機，而女兒雖然沒有激烈反抗，但明顯並不願意，認為父親違反意願侵犯，造成女兒身心受創，故依「成年人故意對少年犯強制性交」罪，判父親4年6個月徒刑。全案可上訴。