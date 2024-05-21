的士新騙局？內地客上車做1事即失$1300　怒斥：香港經濟真不行了

【的士／香港旅遊／騙案】的士騙案再現？有內地客於小紅書發文表示，他日前與朋友來香港乘坐的士，發現後座有袋子裝着未拆封的「iWatch Ultra（Apple Watch Ultra）」、「AirPods Pro」和「MagSafe」，拿給司機獲告知是內地旅客遺下，可「便宜賣給我們」。樓主指其朋友「一時心動」花1,200人民幣（約1,300港元）購買，後來發現全是假貨，大呻「看來香港經濟真是不行了，連的士司機都要開始行騙」，又提醒其他旅客小心，「到香港了引以為戒」。

帖文引來網民熱議，有人批評相關的士司機做法離譜；也有網民認為凡事不應貪心，「貪字得個貧」。



有內地客表示在香港遇上的士騙案。（資料圖片）

該內地客於小紅書以「香港的士新型套路騙局，朋友已受騙1200rmb」為題發文講述事件。他表示，上周六（5月18日）與朋友在尖沙咀乘坐的士，上車後發現後排有1個袋，裝着未拆封的 「iWatch Ultra（Apple Watch Ultra）」、「AirPods Pro」及「MagSafe」，於是拿給司機。

樓主指，司機稱這袋物品是兩名剛從中環買完東西坐高鐵離港的內地旅客遺下，自己留着也沒用，問他們「要不要，便宜賣給我們（樓主），然後一直說那兩個人（內地旅客）用的現金付的車費，急急忙忙走了估計找不到人了」。

樓主說其朋友「一時心動」，用微信轉賬1,200人民幣（約1,300港元）予司機購買這3樣東西，拆開發現全是「假的高仿產品」。（小紅書）

聽到司機提議，樓主說其朋友「一時心動」，用微信轉賬1,200人民幣（約1,300港元）予司機購買這3樣東西，惟後來朋友「愈想愈不對勁」，拆開發現全是「假的高仿產品」，估計難以追討，「車牌號也沒記下來，只有1個轉賬的微信」。他提醒其他旅客來香港要小心注意「引以為戒」，又感嘆「看來香港經濟真是不行了，連的士司機都要開始行騙」。

樓主提醒其他旅客來香港要小心注意。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，有人指這類騙案時有發生，批評相關的士司機做法離譜，「陰質的士」。也有網民認為凡事不應貪心，「貪字得個貧」、「便宜莫貪」、「拾到物品最好交給警察處理」。

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