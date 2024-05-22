大埔港媽遺$50公仔被撿走　發相尋「賊」　網民揭真身反鬧爆冤枉

尋「賊」反而被批評？有港媽於網上發布相片指，母親節（5月12日）當日在大埔超級城LOG-ON購買1隻50元公仔後不慎遺下，於是翻看商場閉路電視（CCTV），發現是1名小女孩「偷」走，當時對方父母亦沒有制止。樓主明言「作為母親非常之唔開心」，遂發相尋人，「如果偷嘢小朋友嘅父母係喺呢個group，麻煩將公仔畀返客戶服務部，我嘅母親節過得唔係咁快樂」。

帖文引來網民爭議，反批評樓主用字不當，「其實自己漏低咗都有責任，仲要話人哋偷，會唔會有啲離譜」、「咁樣一冤枉一個小妹妹，會影響佢嘅童年」、「你自己漏低咗就話人偷嘢，畀着我掉落垃圾桶都唔畀返你」。不過也有人指出，拾遺不報也觸犯盜竊罪，認為失主、小朋友及父母都有責任。



有港媽於網上發布相片指，母親節（5月12日）當日在大埔超級城LOG-ON購買1隻50元公仔後不慎遺下，於是翻看商場閉路電視（CCTV），發現是1名小女孩「偷」走，當時對方父母亦沒有制止。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

該港媽日前於Facebook群組「大埔TAI PO」發布多張相片，指母親節（5月12日）當日下午5時15分左右，她在大埔超級城LOG-ON購買1隻50元公仔予兒子；到5時27分，她在CoCo Espresso門外的影相機拍照留念，卻不小心把公仔遺留在凳上；約20分鐘後，她們發現遺下公仔，於是立即回頭查看，公仔卻已消失不見。

樓主不小心把公仔遺留在凳上。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

樓主表示，她們即時要求商場翻看閉路電視（CCTV），是被1名小女孩「偷咗」，當時對方父母沒有阻止。樓主又說，「作為母親非常之唔開心 雖然只係價值大約50元，但係我啱啱買畀小朋友，小朋友好鍾意」，呼籲「如果偷嘢小朋友嘅父母係喺呢個group，麻煩將公仔畀返客戶服務部，我嘅母親節過得唔係咁快樂」。

大部份網民看後反批評樓主用字不當，認為不應用「偷」字眼。（Facebook群組「大埔TAI PO」）

然而大部份網民看後反批評樓主用字不當，認為不應用「偷」字眼，「樓主唔應該用偷字」、「咁樣一冤枉一個小妹妹，會影響佢嘅童年」、「在於小朋友角度，應該沒有偷的概念，只是會覺得係執返嚟，因為沒有主人在現場」、「你自己漏低咗就話人偷嘢，畀着我掉落垃圾桶都唔畀返你」、「其實自己漏低咗都有責任，仲要話人哋偷，會唔會有啲離譜」、「你自己大意關人咩事？唔好將責任推晒人哋，或者佢以為人哋唔要放低咗」、「可能個情景係，妹妹：媽媽有個公仔漏咗係到，媽媽：咁我哋攞畀警察叔叔啦」。

不過也有人指出，拾遺不報也觸犯盜竊罪，認為失主、小朋友及父母都有責任，「法律上，拾遺不報、執咗然後掉咗去，都係涉嫌觸犯盜竊罪。呢次事件上，失主同小朋友有責任，攞咗公仔嘅小朋友嘅父母都有責任」。亦有家長稱「我自己兩個仔如果咁樣攞咗隻公仔，我一定叫佢放返喺原位，如果攞到返屋企我一定勁罵再攞返過去，因為我覺得咁樣已經係偷嘢」。