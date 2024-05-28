男子做結紮手術局部麻醉　突不作聲醫生勁驚　真相曝光稱︰賺到了

局部麻醉顧名思義只是向手術特定位置注射局部麻醉劑，患者理應一直保持清醒。台灣有醫生分享最近1宗個案，當時為1位男病人進行輸精管結紮手術，其間採取局部麻醉，醫生與男病人一直有說有笑，醫生更說了數個笑話，但病人突然沉默，令到醫生擔心是否得罪對方而不自知，於是同樣保持沉默。直到手術結束後，醫生眼見病人沒有反應，通知對方手術結束，此時卻傳出打呼聲，原來病人睡了覺，事後還笑言雖然接受局部麻醉，但效果等同全身麻醉，「真是賺到了」。



泌尿科醫師高銘鴻分享最近1宗有趣個案。（facebook專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」圖片）

泌尿科醫師高銘鴻在其專頁表示，日前為1名男病人做輸精管結紮手術，對方同意使用局部麻醉。手術開始時雙方一直聊天，高醫生詢問病人有多少名孩子和職業等資料，而且說笑話時，病人反應不錯，且能適時回應。

但當說到第二、第三個笑話時，病人突然不再出聲，高醫生暗忖「糟糕，是不是笑話得罪他了？」，明明「笑話已經有好幾百個病友捧場了」，以為自己江郎才盡，於是同樣不再說話，繼續和助手專心做手術。

病人接受輸精管結紮手術，雖然是局部麻醉，但由於睡着了，所以效果等同全身麻醉。（示意圖/Getty Images）

數分鐘後，高醫生通知病人手術結束，但對方沒有反應，甚至傳出打呼聲，原來病人已經睡着，所以才沒有再回應。高醫生輕輕搖醒對方，病人突然醒來，大叫「呀！我是誰？我在哪裡？」，相信進入深層睡眠，高醫生再指手術已經完成，病人隔了一會兒才如夢初醒。

病人術後換回衣服，詢問明明同意局部麻醉，為何剛才好像全身麻醉，高醫生直言的確是局部麻醉，但他只是睡着，病人恍然大悟，形容都算是另一種全身麻醉，「好像睡了很沉，這樣我（病人）真是賺到了」。

（facebook專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」）