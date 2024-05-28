大叔攜「電動單車」搭港鐵咁做　相片瘋傳震驚網民：咁都上到車？

乘搭港鐵必須守規矩以策安全！本港網絡流傳1張相片，見到有「陸軍裝」大叔攜帶電動單車乘搭港鐵屯馬綫列車，並把電單車放在車廂中央位置，自己則戴着耳機站在電動單車旁。而電動單車附近座位有多名乘客。

相片引來網民熱議，有人斥責「咁X離譜？」、「好危險」，亦有人質疑為何港鐵職員容許大叔攜帶電動單車入閘上車，「咁都上到車？」。也有網民指相中車廂乘客不算多，認為無問題，「有乜問題？大把空位又無阻到你，下下公審人覺得好威？」，隨即有大批網民反駁「電動單車嚟㗎，喺車廂起火點算呀？」、「是危險和犯了港鐵規定」。

《香港01》記者正向港鐵查詢事件。



本港網絡流傳1張相片，見到有「陸軍裝」大叔攜帶電動單車乘搭港鐵屯馬綫列車，並把電單車放在車廂中央位置。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

有港男周一（5月27日）晚於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布相片，留言「無補充（電動單車）」。

相片見到，現場為港鐵屯馬綫列車車廂，有「陸軍裝」大叔把黑色電動單車放在車廂中央扶手旁邊，車身佔了一半通道位置，大叔則戴着耳機站在電動單車旁，若有所思。電動單車附近座位坐着多名乘客，但似乎未有為意。

相片引來網民熱議，有人指出電動單車不時發生自燃甚至爆炸事件，斥責大叔攜電動單車乘搭港鐵行為自私。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

相片引來網民熱議，有人指出電動單車不時發生自燃甚至爆炸事件，斥責大叔攜電動單車乘搭港鐵行為自私，「咁X離譜？」、「好危險」。亦有人質疑為何港鐵職員容許大叔攜帶電動單車入閘上車。

也有網民指相中車廂乘客不算多，認為無問題，「有乜問題？大把空位又無阻到你，下下公審人覺得好威？」、「好得閒呀你，架車咁鬆動都影張相嚟公審人？」、隨即有大批網民反駁變成罵戰，「X少陣啦，電動單車嚟㗎，喺車廂起火點算呀？」、「是危險和犯了港鐵規定」、「如果噴煙着火就死得人多」。

乘搭港鐵必須守規矩以策安全。（資料圖片）

《香港01》記者正向港鐵查詢。根據《道路交通條例》（第374章），電動滑板及電動單輪車均須登記及領牌才可於道路行駛，惟運輸署一貫政策不會為這些電動可移動工具發牌。而根據運輸署，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」，例如「電動滑板車」及「電動單車」，可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例，以及其他相關法例，初犯者可被判最高罰款5000元及入獄3個月。

至於能否攜帶上港鐵，根據《香港鐵路附例》，每名乘搭市區線列車乘客只可攜帶1件長闊高相加尺吋總和不超過170厘米、而任何1邊長度均不超過130厘米的行李。即使現時攜帶已拆轆或已摺合單車進入港鐵，可視為乘客個人行李計算，但車身總長度同樣不可超過130厘米。如行李尺吋不符運載行李規定，港鐵有權拒絕允許以鐵路運載任何行李。