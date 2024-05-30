周末打風？天文台：低壓區增強或發1號風球　歐美模式有驚人發現

【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測】周末有風？天文台表示，一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散，按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。天文台預料，其將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六（6月1日）該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強，提醒市民請留意最新天氣預測。

而根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，並在香港西邊陽江市附近登陸。

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。



天文台表示，位於南海中部的一道廣闊低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸，正密切監察該低壓槽內會否有低壓區進一步發展，以及其對本港風力影響。（天文台）

本港天氣不穩，天文台表示，一個廣闊低壓區已在南海中北部形成，但組織仍然鬆散，按照現時預測，該低壓區可能會在今日稍後進一步增強，若屆時發展成為一熱帶低氣壓，天文台會發出一號戒備信號。天文台預料，其將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六（6月1日）該區會有驟雨、雷暴及狂風，本港離岸風勢會增強，提醒市民請留意最新天氣預測。

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS氣象圖（Windy.com）最新預測▼▼▼

而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，強度稍有不同。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。

但要注意的是，本港天氣仍然不穩，根據天文台九天天氣預報，本港將一連9天有驟雨，大家出門要注意天氣變化，帶雨傘旁身。