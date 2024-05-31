打風｜天文台：4:40pm發3號風球　料西登　會否掛更高風球看3因素

【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／8號風球】1號風球現正生效，天文台表示，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午四時四十分改發三號強風信號。衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

而根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，並在香港西邊陽江市附近登陸。

至於會否懸掛8號風球甚至更高風球，要視乎風力變化、移動路徑及對香港的影響。不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。



天文台預測，預料該熱帶低氣壓會在明日日間逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，並有可能稍為增強。（天文台）

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本港天氣不穩，1號風球現正生效，天文台表示，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午四時四十分改發三號強風信號。衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

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而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，強度稍有不同。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。

但要注意的是，本港天氣仍然不穩，根據天文台九天天氣預報，本港將一連9天有驟雨，大家出門要注意天氣變化，帶雨傘旁身。