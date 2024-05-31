打風｜天文台：4:40pm發3號風球 料西登 會否掛更高風球看3因素
【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／8號風球】1號風球現正生效，天文台表示，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午四時四十分改發三號強風信號。衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。
而根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，並在香港西邊陽江市附近登陸。
至於會否懸掛8號風球甚至更高風球，要視乎風力變化、移動路徑及對香港的影響。不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。
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本港天氣不穩，1號風球現正生效，天文台表示，按照預測路徑，該熱帶低氣壓會在今日黃昏至明日凌晨於廣東西部登陸，與其相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶。本港正漸轉吹偏南風，預料稍後風力將稍為增強，天文台會在下午四時四十分改發三號強風信號。衛星雲圖顯示該熱帶低氣壓的中心附近對流較弱，但其南側有廣闊的強雨帶，縱使該熱帶低氣壓會移入廣東西部內陸，本港屆時仍將受相關雨帶影響，有大驟雨及強風。
即睇GFS氣象圖（Windy.com）最新預測▼▼▼
而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。
歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，強度稍有不同。
ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼
不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。
但要注意的是，本港天氣仍然不穩，根據天文台九天天氣預報，本港將一連9天有驟雨，大家出門要注意天氣變化，帶雨傘旁身。