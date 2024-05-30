打風｜天文台：下午5時40分發1號風球　會否掛最高風球要看3因素

【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測】周末有風？天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號，預料該熱帶低氣壓將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六（6月1日）該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強，提醒市民請留意最新天氣預測。

而根據美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，並在香港西邊陽江市附近登陸。

至於會否懸掛3號風球甚至8號風球，要視乎風力變化、移動路徑及對香港的影響。不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。



天文台表示，位於南海中部的一道廣闊低壓槽會在今明兩日逐漸靠近華南沿岸，正密切監察該低壓槽內會否有低壓區進一步發展，以及其對本港風力影響。（天文台）

本港天氣不穩，天文台表示，位於南海中北部的廣闊低壓區在過去數小時繼續增強，並會在短期內發展成一熱帶低氣壓，天文台會在下午5時40分發出一號戒備信號，預料該熱帶低氣壓將於明日（5月31日）逐漸靠近廣東西部沿岸至珠江口一帶，明日及星期六（6月1日）該區會有狂風驟雨及雷暴，本港離岸及高地風勢會增強，提醒市民請留意最新天氣預測。

根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS氣象圖（Windy.com）最新預測▼▼▼

而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，周五（5月31日）至周六（6月1日）會有1個熱帶氣旋靠近華南沿岸，覆蓋範圍相當廣闊，隨後在香港西邊陽江市附近登陸。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有相似預測，強度稍有不同。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

不過天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。

但要注意的是，本港天氣仍然不穩，根據天文台九天天氣預報，本港將一連9天有驟雨，大家出門要注意天氣變化，帶雨傘旁身。