巴士男對女學生自漬影片瘋傳！完事1舉動更衰惹公憤　網民：黐X線

巴士上不應作出猥褻行為！有女學生於社交平台發相發影片，指周三（5月29日）早上乘搭214號九巴時，坐對面男子竟然望着她「自漬」直至「射精」，更向鏡頭豎起大拇指，相當猖狂。樓主表示，她「完全唔夠膽出聲」，嚇到「而家我講嘢都係語無倫次」，已報警處理，提醒其他人小心，「唔想再有下1個受害者」。

網民看過帖文震驚，直斥「都真係黐X線」、「成單嘢都幾恐怖」、「毒得好離譜下」，又提醒樓主保護好自己，有問題要呼救。



有女學生於社交平台發相發影片，指乘搭214號九巴時，坐對面男子竟然望着她「自漬」直至「射精」，更向鏡頭豎起大姆指，相當猖狂。（threads）

該女學生周三（5月29日）於社交平台threads發文講述事件，當日她早上7時左右乘搭來往油塘及長沙灣的214號九巴，坐在下層右方對頭座位，詎料坐對面的男子竟然對着她自瀆，十分猖狂。

影片見到，該男子戴眼鏡、身材肥胖、穿藍色短袖上衣及灰色長褲，雖然用背囊遮掩，但仍然清晰拍到其露出的陰莖及自瀆動作。影片最後更見到他當場「射精」流出白色液體。而相片見到，男子向樓主鏡頭豎起大拇指，似乎感到滿足。

樓主表示，她當時被嚇到「完全唔夠膽出聲，而家我講嘢都係語無倫次」。她又說，一上車已覺得該男子令她感到不舒服，但當時未有為意，沒想到男子之後「對鞋係咁掂我對鞋又望着我」，並作出相關行為，斥責「呢個世界真係可以以貌取人，變態真係有樣睇……我陣間仲要考試㗎，可唔可以唔好搞我心態」。

帖文引來網民關注，批評男子行為變態離譜。（threads）

帖文引來網民關注，批評男子行為變態離譜，「都真係黐X線」、「成單嘢都幾恐怖」、「毒得好離譜下」、「仲要射埋出嚟，有無變態成咁」。也有網民提醒樓主保護好自己，有問題要呼救，不要啞忍。