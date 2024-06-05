婚宴死亡事件！男賓客食牛扒　嘴角流汁無反應　旁人嚇呆：他死了

開開心心的婚宴，竟然發生奪命事故！愛爾蘭1名67歲男子去年底參加婚宴，在吃牛扒時竟突然倒下，現場醫護人員隨即施救，惟他送院後仍返魂乏術。據現場人士透露，事發時該男子嘴角有汁液流出，旁人叫喚他時全無反應，「坐在那裡一動也不動」，最終證實死亡。院方表示，該男子的喉部被一大塊牛肉所堵塞，相信是被噎死，驗屍結果亦有相同結論。



愛爾蘭67歲男子布倫丹（Brendan Glynn）於去年底參加婚宴，在吃牛扒時突然倒下，最終不治。（facebook圖片）

死者為愛爾蘭67歲電工布倫丹（Brendan Glynn），單身的他於去年12月聖誕前夕，到當地著名渡假勝地西班牙角（Spanish Point）1間酒店參加婚宴，席間在進食牛扒時突然倒地，最終不治。

據坐旁邊的賓客約翰（John Murphy）透露，事發前自己一直跟布倫丹談話，未見有異樣，而在進食牛扒時，亦不見布倫丹有困難。惟約翰妻子則表示，察覺到布倫丹進食牛扒後，似乎有汁液從他的嘴角流出，更指當時怎樣叫喚，布倫丹也沒反應，只是坐着動不也動。現場有人察覺布倫丹不妥，發現他似呼噎着，急忙呼救，惟他當時已無呼吸。

愛爾蘭1名67歲男子於去年底參加婚宴，在吃牛扒時突然倒下，最終不治。示意圖。（資料圖片）

約翰續指，因現場婚場有醫護人員，在騷動聲後，曾上前試圖將布倫丹喉嚨內的食物取出，並施以心肺復甦法進行急救，其後將他送院救治，可惜布倫丹仍不幸離世。

救護人員表示，團隊於晚上8時05分抵達事發酒店，並發現1名男子失去知覺，且沒有呼吸，當時有人替事主施以心肺復甦法。

翻查資料，事發地點，西班牙角（Spanish Point）為著名渡假勝地，以優美海岸線及自然風景聞名。（Google Maps截圖）

院方則表示，布倫丹在送院後，醫護人員發現有一大塊牛肉堵塞其喉部，最後於晚上8時45分宣告不治。驗屍顯示結果同樣，相信死者是在進餐期間被食物噎到而窒息身亡。

（綜合）