校巴快1個鐘　女生返學寧早1小時起床坐巴士不搭校巴　揭原因心酸

屋企距離學校路程遠，單是上學放學已令人疲憊不已，然而台灣有高中女生在網上發文，指自己家離學校較遠，如坐巴士要1個半小時，坐校巴則只須半小時車程，但由於校巴費用高昂，怕父母負擔不起，故她要提早1小時起床趕巴士，於是問其他網民「跟父母提要改搭校車會很過分嗎？」。

不少網民發表意見獻計，認為「可對比巴士及校巴的車費，讓父母決定」，也有人教路，「告知父母如長期睡眠不足，擔心會影響課業表現」。



樓主指當初選擇這間學校時，父母同意讓她坐校車，可是發現費用太高，認為應省則省而改坐巴士。(《依法相愛吧》劇照）

台灣女高中生在Dcard表示，「家裏離學校有點遠，搭公車差不多要90分鐘，搭校車的話只要半小時就到了」，已經有跟父母提過返學距離較遠，更要5點半起床。樓主指當初選擇這間學校時，父母很支持，也同意讓她坐校車，可是之後發現費用真的太貴了，便讓她坐巴士上學。

樓主續向網民提問，「我這樣跟父母提要改搭校車會很過分嗎？一直怕他們會承擔不起這筆費用」。

有網民問樓主校巴車費是多少，樓主指以距離計算，1個學期要1萬新台幣（約2,400港元），而「搭公車綁定台中市民卡不用花錢」，並指家裏的經濟其實可以讓她坐校車，但家人認為能省則省。

有網民提議樓主為了學習及健康，應向父母提出坐校巴要求。（網上圖片）

有網民認為時間比金錢更重要，「1個月多2千算是很大的支出嗎？睡飽比較重要啦，暑假打個1個月的工就能賺兩學期車錢了，這樣也ok吧」，樓主指「有提過打工但是都被以『還是學生應該以課業為主』來拒絕」。

亦有人罵樓主父母為了省錢而影響孩子成長是不負責任，「說真的連校車費都出不起，我會覺得你父母很不負責任，這樣的經濟狀況為什麼還要生小孩，對於發育期的孩子來講睡眠時間有多重要不知道嗎？為了省那一點點錢，犧牲掉孩子的睡眠時間，我認為非常不可取」。

不少網民提議樓主應向父母提出坐校巴要求，「先嘗試一學期看看，條件是成績進步」。也有人認為可向父母解釋，「告訴爸媽五點半起床讓你長期睡眠不足，擔心會影響課業表現……順帶找睡眠不足對青少年認知和情緒有影響的文章，讓他們知道校車是必要支出」、「總之孩子你還在成長期，家裏能負擔的話真的還是睡飽一點啊，有睡飽有健康讀好書以後多賺的不止這幾學期的校車費用啊」。