劏客？將軍澳飲品店「走冰加$3」　港男斥肉酸　網民悉原因反力撐

「凍飲加3元」經常聽到，但「走冰」竟然也要加3元？有港男於網上發文發相表示，將軍澳1間台式飲品店餐牌列明「走冰」或「熱飲」需要「另加3元」，直斥「真係好肉酸」。

帖文引來熱議，不少網民知悉飲品店「走冰」要加3元原因後，批評樓主是「西客」，「（飲品店）做得啱」、「明碼實價有咩肉酸？」、「只係香港人太鍾意攞着數」、「其實你有賺」。亦有網民不認同飲品店做法。



「走冰」竟然也要加3元？（示意圖）

該港男於Facebook群組「飲食黑店大全」發布將軍澳1間台式飲品店餐牌圖片，指摘「真係好肉酸」。

圖片見到，餐牌列明如鮮奶飲品「走冰」或「熱飲」，需要「另加3元」，原因是「鮮奶份量加多」。樓主質疑，「加幾啖奶3蚊都要乞……定係佢本來其實好多冰，3蚊真係好多奶，咁都係西」。

圖片見到，餐牌列明如鮮奶飲品「走冰」或「熱飲」，需要「另加3元」，原因是「鮮奶份量加多」。（Facebook群組「飲食黑店大全」）

帖文引來熱議，大部份網民反指樓主是「西客」，「你肉酸啲！」、「你都幾X on X，鮮奶貴定冰貴？」、「自己試下走冰，要加返幾多先夠1杯，先至話人有問題啦」、「明碼實價有咩肉酸？」、「只係香港人太鍾意攞着數，所以覺得少冰等於飲多啲係理所當然」、「人哋都講埋原因，你都話人肉酸，嗰3蚊都肉酸你唔好飲台式飲品」。

帖文引來熱議，大部份網民反指樓主是「西客」。（Facebook群組「飲食黑店大全」）

亦有網民不認同飲品店做法，「我以為係因為客製化要求，要幫你特別做1個 所以先加錢，因為特別單加3蚊我可以接受，但如果加多少少料加3蚊我就覺得唔係咁OK」、「咁即係平時用冰畀少份量」。