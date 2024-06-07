16歲處男網上約炮　患2種性病皰疹和梅毒　下體痛兼爛逾10個傷口

性交前記得做足安全措施！台灣高雄1名醫生最近分享個案，1名16歲少年初嚐禁果後，不但陰莖疼痛，而且生殖器官有超過10處潰瘍傷口。他在父親陪同下求診，證實患上皰疹和梅毒，令到兩父子大感驚訝，醫生即場安慰病人可以服藥治療，不用太擔心。



雖然少年感染性病，但可以服藥治療。（示意圖/Getty Images）

根據報道，該名16歲男病人陰莖出現潰瘍，於是向父親求助，但父親不知道發生何事，於是陪同兒子向泌尿科醫師蘇信豪求醫，蘇醫生當場發現少年生殖器官有10多處表淺潰瘍，每顆大概2毫米寬，而且會疼痛，經診斷後相信是皰疹。

由於生殖器皰疹可以分為經由口交傳染的第一型皰疹，以及經性行為所造成第二型皰疹，所以醫生詢問少年曾否發生性行為，雖然父親在旁邊，但少年承認早前破處，對象是1名網友，由於屬於危險性行為，醫生除了提供治療皰疹的藥物之外，還為少年抽血，檢驗其他性病。

泌尿科醫師蘇信豪分享個案。（facebook專頁「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」圖片）

父親繼續陪同兒子下周覆診，生殖器潰瘍在服藥後恢復良好，但性病檢驗證實少年患上梅毒，令到兩父子當場傻眼。蘇醫生安慰他們，無論是皰疹或梅毒，都可以用藥治療，全家人一樣如常生活，衣物亦可以一起清洗，家人不會藉此傳染這兩種性病。

蘇醫生指出，梅毒主要經性行為傳染，潛伏期為10日至3個月，所以少年可能仍然處於潛伏期，尚未出現相關症狀，每個人的症狀都有不同，部份病人最初可能下體有潰瘍，但不會疼痛，繼而四肢出現紅疹和淋巴腫等症狀。

（中時新聞網）