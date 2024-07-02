半價買筍盤做婚房？驚揭曾大火死人　原業主1原因狡辯：不算凶宅

近半價就買到位置好、戶型佳的單位？如此筍盤果然有詐！內地北京1名女子以280萬人民幣（約304萬港元）便購入市值約520萬人民幣（約566萬港元）的二手單位，即成交價僅原價約56%，並打算送給新婚兒子作新婚房。豈料，房子進行裝修期間，工人發現牆身有燻黑痕跡，似曾發生火災，加上鄰居曾稱「這房子你也敢買嗎？」，並透露單位曾發生致命大火。



張女士知道購入凶宅後十分憤怒，認為絕不能讓兒子作婚房，決定向業主及地產公司提告隱瞞凶宅事宜，要求退還房款、利息及相關稅費共297萬人民幣（約323萬港元）。原業主在庭上承認單位曾經失火，其前夫死亡，但辯稱事件不是他殺或自殺，屬意外身故，認為單位「不算凶宅」，惟法院最終判認定原業主有隱瞞事宜，判原業主需歸還賣樓所得款項。



張女士知道購入凶宅後十分憤怒，決定向業主及地產公司提告隱瞞凶宅事宜，要求退還房款、利息及相關稅費。示意圖，非涉事凶宅。（《幸福房屋事件簿》劇照）

原業主稱：保證不會做缺德事

誤購凶宅的55歲張女士居於北京，因打算給新婚兒子置新婚房，故透過鏈家地產中介人找到1個地段、尺寸、格局都適合的二手單位，該單位是66平方米（約660方呎）的2房戶型，當時地產中介表示，業主要錢應急，故以接近半價出售。

當時該單位市值約520萬人民幣，標價330萬人民幣出售，業主崔女士其後報價295萬人民幣，最終成交價為280萬人民幣。張女士憶述，崔女士當時拍心口保證不會做缺德事，單位劈價是因要錢應急才忍痛割愛，又指張女士是運氣好才能遇上這個好單位。

鏈家地產和業主崔女士都一致表示房子不是凶宅，故張女士支付280萬人民幣及7萬多人民幣中介費和相關稅費。示意圖。（《幸福房屋事件簿》劇照）

裝修拆牆驚見處處燻黑

據內地媒體報道，鏈家地產當時向雙方開出《房地產經紀服務事項告知書》，列出單位交易的關鍵點，其中「重大瑕疵」一欄，明確寫明「產權人確認交易房屋在本人持有期間沒發生過自殺、他殺的非正常死亡事件」。鏈家地產和業主崔女士都一致表示房子不是凶宅，故張女士支付280萬人民幣及7萬多人民幣中介費和相關稅費。

詎料單位在裝修拆牆時，牆內均被燻黑，疑是火燒痕跡。此外，張女士的媳婦之舅舅與友人某天到單位視察時，遇上鄰居透露，該單位不久前曾發生奪命火災，反問：「你們竟敢買來當新房？」更稱如是自己，就肯定不會購入。經張女士查探後，得知單位的確曾發生大火，導致原業主崔女士的前夫身亡。

經張女士查探後，得知單位的確曾發生大火，導致原業主崔女士的前夫身亡。示意圖，非涉事凶宅。（《入住凶宅請敲門》劇照）

稱不算是凶宅拒退款

張女士得知消息後，憤而致電原業主崔女士，指摘為何不告訴她單位曾發生奪命火災，令自己購入凶宅。惟崔女士反斥張女士事前沒問，這種說法是「含血噴人」，又狡辯指單位只曾發生小事故，不算是凶宅，拒絕退款。

事後最後鬧上法庭，崔女士在庭上辦稱，火警時消防員告訴她，其前夫當時臥倒在門口，「說明有逃生願望，不是自殺；他是喝多了，抽煙引發的火災，導致一氧化碳中毒死亡」。又指事件不是自殺也非他殺，而是意外事故，堅稱「房子不是凶宅」，故交易不存在欺詐成份。

法官認為原業主崔女士有隱瞞凶宅情況，致張女士在違背自己意願情況下簽訂買賣合約，故應向張女士退還房款280萬人民幣，另加裝修損失費等10萬多人民幣。示意圖。（GettyImages）

地產公司同意撤銷合同

而鏈家地產的律師則明確地指出，地產中介在確認房子產權時已盡了審核義務，亦同意原告人曾問過崔女士單位是否凶宅，而崔女士在簽署《房地產經紀服務事項告知書》時，確曾指單位並非凶宅，直指該個案是原業主違反誠信，令交易構成欺詐，故同意撤銷合同。

最終法官認為原業主崔女士有隱瞞凶宅情況，致張女士在違背自己意願情況下簽訂買賣合約，故應向張女士退還房款280萬人民幣，另加裝修損失費等10萬多人民幣。崔女士不服上訴，惟最終仍被判要歸還張女士290萬人民幣。

北京1名女子以接近半價購入位置好、戶型佳的單位，打算給新婚兒子置新房，詎料最後揭發是凶宅，怒極起訴原業主要求退款。示意圖（GettyImages）

有關案件於2014年12月審理，當時惹起社會各界熱議，近日再被華文媒體傳載而熱傳。而案件審理期間，內地傳媒引述北京中翔律師事務所律師吳紅偉的解說，指「凶宅」未有權威的官方或法律界定，但依據公序良俗原則，如果單位曾兇殺、自殺等事件，帶給人以精神上的恐懼，令大眾不能從心理上接受，就應視為凶宅。

（綜合）