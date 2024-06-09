花麥球臣球場足球省中的士　司機嬲爆直闖賽場理論　最後咁樣敗走

【花麥球臣／球場／旺角／的士】在球場附近出沒，當然有機會「食波餅」。網上近日流傳影片，顯示有2隊業餘球隊在旺角麥花臣球場進行比賽，其間有球員施展「大力金剛腿」將球踢出場外解圍，懷疑擊中1輛停泊附近的的士，司機見狀大怒直闖賽場，跟球證、球員及康文署職員理論，旁述笑言「你喺球場出面泊架車，你咪被個波省，好正常，合情合理」，而在場的康文署職員最終要求司機離開，讓求賽繼續進行。有網民笑言「真係搞笑，你唔喺𠵱度出現咪無事囉」、「一定係叫個波賠錢啦」、「個球證真無辜」。



球員大力將球踢出場外，當時旁述已指「呢個波省中架的士」。（facebook專頁「本地足球」影片截圖）

事發時的2條影片被上載至facebook專頁「本地足球」，當時新東聯足球會和卓爾和團之友進行業餘比賽，其中1條影片中，見到有球員即場施展「大力金剛腿」，大力將球踢出場外，當時旁述已指「呢個波省中架的士」。

第2條影片緊接跟進事態發展，涉事的士司機、身穿黑衫白褲的男子怒氣沖沖走入場內，導致球賽一度暫停。司機先後和球證、球員及康文署職員理論，而且用手指住1個方向，相信不滿的士被足球擊中。

身穿黑衫白褲的男子是涉事的士司機，他怒氣沖沖直闖賽場，導致球賽一度暫停。（facebook專頁「本地足球」影片截圖）

其間旁述評論事件，表示「個波經過個頂出咗嚟」、「呢啲意外」、「你喺球場出面泊架車，你咪被個波省，好正常，合情合理」，建議司機「一係投訴政府點解要起球場」，更有人補充指涉事的士沒有損毀，「無爆無剩無甩」。據悉現場康文署職員要求的士司機離開，最終司機敗走，賽事繼續進行，最後以1︰1打和收場。

據悉現場康文署職員要求的士司機離開，最終司機敗走，賽事繼續進行。（facebook專頁「本地足球」影片截圖）

專頁管理員上載影片時，更指「最佳球員：的士禮貌活動大使」，多名網民紛紛笑言「都係嗰句啦：唔喺現場就唔會有事」、「係咪肚餓，要食波餅」、「球證畀紅牌的士司機啦」、「個波省中架車，如果冇穿冇爛冇花冇凹，你都冇嘢好講，有就報警囉，再民事索償」。

（facebook專頁「本地足球」）