花¥600萬買新屋做兒婚房　3個月後超傻眼　爸爸崩潰：到處是豬毛

滿心歡喜置業，最怕是買到問題處處的爛樓！內地上海廿四孝爸爸，豪花600萬人民幣（約651萬港元）購入位於頂層的「清水房」，雖屬二手單位，但卻是從未有人入住或出租的「準新房」，打算買給兒作新婚房。老父知頂層最大隱憂是滲水，故睇樓時已特別檢查屋內情況，見到牆身全是雪白，沒任何滲水痕跡才安心。惟在3個月後打算裝修新居時，老父瞬間崩潰，見到客房大半面牆佈滿白色的黴菌及水跡，多處牆身出現發霉及脫落，慘呻「手摸在牆上就是濕漉漉的感覺，還有牆上這個毛，很長很長的，而且發黑的，一根一根像豬毛一樣」。



老父翻查買賣合約上，寫明了「該房未曾發生過漏水」，於是與地產代理理論，對方表示對漏水一無所知，願按合約上的條款，補償最高2萬人民幣（約2.17萬港元），惟最後雙方未能就賠償達成共識，老父決定告上法庭。



購入單位3個多月後，黃伯打算裝修時，黃伯看到新屋狀況即崩潰，只見客房的大半面牆身佈滿一層層白色、且厚身的黴菌，多處牆身有水跡，以致出現發霉脫落問題。（影片截圖）

誤買漏水樓的黃伯居於上海寶山區，去年以600萬人民幣購入位於大廈頂層，約90平方米（約968平方尺）的「清水房」。黃伯指，因他看好單位是「準新房」，即未曾有人入往或出租過，惟深知頂層單位最大隱憂是滲水問題，故在睇樓時已仔細看過，當時天花板全是雪白，沒有任何滲水痕跡，於是安心購買。

詎料購入單位3個多月後，黃伯打算裝修時，再看新屋狀況即場崩潰。黃伯表示，客房的大半面牆身佈滿一層層白色、且厚身的黴菌，多處牆身有水跡，以致出現發霉脫落問題。黃伯續指，下雨天情況更惡劣，「我手摸在牆上就是濕漉漉的感覺，還有牆上這個毛，很長很長的，而且發黑的，一根一根像豬毛一樣」。

黃伯表示購入單位3個多月後打算裝修，驚見見客房的大半面牆身佈滿一層層白色、且厚身的黴菌，多處牆身有水跡，以致出現發霉脫落問題。（影片截圖）

黃伯憶述，當時第一時間找來物業管理人員，他們回覆指上手業主曾上報有2次漏水問題，而並未曾維修。惟黃伯指，當時與業主及物業代理簽買賣合約時，上面清楚寫明了「該房未曾發生過漏水」，故他立即找上該代理交涉。代理表示對漏水問題一無所知，惟願意按當時合約上關於「房屋漏水保固補償」的承諾條款，向黃伯賠償最高2萬人民幣。

黃伯指單位在下雨天情況更惡劣，「我手摸在牆上就是濕漉漉的感覺」，又指牆上有毛，形容「一根一根像豬毛一樣」。（影片截圖）

其後，黃伯為解決滲水問題，先後找了3家公司評估，報價全都是5萬人民幣（約5.42萬港元）以上，他認為上手業主及代理均有責任共同承擔該筆費用。賣家嚴先生則表示，單位確實曾出現滲水，惟他其後已修復，故沒有必要告知代理或買家，至於賠償問題，嚴先生則沒有任何正面回覆。

由於沒法就賠償問題達成共識，黃伯決定告上法庭。內地律師秦裕斌表示，賣家有義務告知買家單位曾有滲水問題，如在買賣合約上沒有列明單位曾有重大滲水或漏水情況，那就是違法。因滲水問題在合約上會被視為樓宇有瑕疵，解決方案可為賠償，或自己負責處理問題。律師續指，如物業代理因工作疏忽，沒有明確告知買家單位有問題，代理需責上部份責任。

（綜合）