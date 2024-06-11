趕客？茶餐廳拒收5毫仲寸爆　Ben Sir怒極1句KO獲讚　法例竟咁講

本港飲食業問題近期常惹詬病。中大前高級講師「Ben Sir」歐陽偉豪亦在網上發文分享餐廳消費不快經歷，指他曾光顧馬鞍山1間茶餐廳，付款時夾雜5毫子，惟對方表示「唔收5毫」，最終略有怒意的「Ben Sir」用1句令對方無聲出。

帖文引來網民熱議，大讚「Ben Sir」做得好，「都係錢，點解唔收？」、「其實我畀足錢就走，理X佢收唔收$0.5」、「都係唯有下次唔幫襯」、「沒有無緣無故的衰落」。



本港飲食業問題近期常惹詬病。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

到底是要方便餐廳，還是方便顧客？「Ben Sir」日前於Facebook發文講述光顧茶餐廳不愉快經歷，「用餐時間90分鐘。我忍到，頂到嘅，因爲仲有下一句……5毫1毫唔收。呢句我頂唔到忍唔到」。

「Ben Sir」憶述2004年到馬鞍山1間茶餐廳用膳，「埋單」付款「畀足錢」，然而當中夾雜的5毫子被對方拒收，明言「唔收5毫」。「Ben Sir」回應「我畀足晒錢」，對方重申「寫明唔收5毫」，態度強硬。

「Ben Sir」指，他「埋單」付款「畀足錢」，然而當中夾雜的5毫子被職員拒收，明言「唔收5毫」。（gettyimages）

這時「Ben Sir」怒意漸起，直斥「我冇揀你啲嘢食，你做乜揀我啲錢？」，對方聞言即時「冇聲出」，另1名職員於是出來打圓場說「算喇算喇」，結束事件。

「Ben Sir」於網上發文分享事件。（資料圖片）

不少網民看後批評餐廳做法，又讚「Ben Sir」做得好，「除非5毫不是通用貨幣 ，否則商户無權拒絕」、「其實我畀足錢就走，理X佢收唔收$0.5」、「只准佢（餐廳）找畀你？」、「收電子支付咪冇呢個問題囉」、「都係唯有下次唔幫襯」、「沒有無緣無故的衰落」。

也有網民分享類似不悅經歷，「我試過，最躁底係佢個餐要$28.5，但餐廳唔收 5毫，咁即係點？」、「我都試過，買麵包唔收毫子，但啲包係有小數位」、「有次我在啟田街市，叫佢報警先肯收我兩個五毫子」、「好多呢種情況，街市都係」、「夠膽死佢唔收毫子，但佢可以找畀你」。另有網民質疑，「人哋寫明（不收5毫子）你都揀入去」。

（Facebook）

根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，面額少於1元的硬幣即1毫、2毫、5毫硬幣），支付的款額不可超過2元。不過香港律師會曾指出，上述法例並沒有賦予權力逼使商品或服務供應商接受這些硬幣，亦沒有其他條文說明禁止拒收法定貨幣的硬幣或訂立罰則來懲罰拒收者；雙方如有爭拗，警方會當作一般「糾紛」案件處理，協助雙方調解。