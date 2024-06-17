買平底鍋問有冇新？收銀員咁回應1秒激嬲顧客　網民：感覺唔願做

想顧客再度消費，店員必須以禮待人。有顧客近日到百貨公司購物時詢問收銀員有否全新商品，對方未有正面回答，只是重複說「一樣㗎，一樣㗎」，身後的售貨員即時幫忙解答店內沒有新貨。顧客認為收銀員可以清楚回應查詢，又不滿對方質疑她不會購買商品，無奈稱「𠵱家零售店啲服務態度真係麻麻」。網民指不少店員態度惡劣，「感覺依家啲人唔願做」，指出問題原因在於公司薪酬低和缺乏員工培訓，亦有網民質疑問錯人，「有無新應該問售貨員」。



顧客向收銀員詢問店內有否全新商品，不過收銀員未有正面回答查詢。（示意圖 / GettyImages）

樓主在親子王國討論區以「𠵱家啲收銀嘅答覆好難理解」為題發帖，她日前到百貨公司想買平底鍋，拿起陳列品問收銀員有沒有新貨，對方未正面回應，「我問咗佢兩次，佢都係講『一樣㗎，一樣㗎』」。最後是收銀員後方的售貨員出聲，「話啲貨攞晒出嚟，無新㗎啦」。

樓主反問收銀員，如無新貨大可直接告知，豈料「佢好晦氣咁同我講你係咪買㗎，我就話我係買㗎」、「我心諗唔買問嚟做乜，我又唔喺運吉嘅」，原本無論有無新貨她已決定購買，「有新貨梗係好啲啦，問多句，佢咁樣嘅答覆，唔係我阻住其他客，喺佢態度真係有問題」，可惜現時零售業服務態度普遍欠佳。

樓主想買平底鍋，問收銀員有沒有新貨，卻被激到一肚氣。（資料圖片）

有網民留言分享購物時的不快經歷，「想用咗張快過期的券，點知去到收銀話今日有優惠唔用得」，店員再「寸爆」稱「你無得選擇」，另有留言指，「我試過類似，叫我自己睇字，咁我上淘寶買有乜分別？轉頭即走」、「做售貨員最忌語氣差」、「hea做冇錢分嘅就用呢個態度」。

部份人認為現時零售業請人有困難，「𠵱家請唔到人，質素愈來愈差，愈來愈騎呢」，而且行內薪酬普遍低又缺乏培訓，「幾十蚊一個鐘嘅part time（兼職），又無training（培訓），係咁上下㗎啦」。但有網民笑言樓主其實問錯人，存貨其實應問售貨或理貨員而非收銀，「收銀未必知貨存，應該搵咗售貨員先，不過個收銀員都是hea 答你」。

（親子王國）