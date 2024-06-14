性交換成績！與講師上床換分數　女生失身兼不合格　網民：有陰謀

為人師表，竟以成續騙女學生性交，實上可恥！馬來西亞媒體報道，1名22歲女大學生在網上自爆，人夫講師承諾如果願意跟他性交，將會協助女生在微積分學（Calculus）奪A，女生依言跟對方上床，惟講師最終食言，對她批出不合格的成績。女大學生懷疑自己遭騙色，一度打算向學校投訴，卻擔心師生關係被公開，不知道如何是好。網民紛紛留言指「微積分不及格，還可以重考，但不應出賣維護自己尊嚴，努力讀書，不要走捷徑」，甚至猜度該講師另有陰謀，「講師有心令你『肥佬』（不合格），如果你今次奪A，就不會再和他發生關係」。



人夫講師承諾如果女生願意跟他性交，將會協助她在微積分學（Calculus）奪A，惟女生該科成績竟是不合格。（示意圖/Getty Images）

馬來西亞網媒「mStar」報道，受害22歲女大學生在社交媒體自爆，上學期跟1名講師關係親密，對方與妻子育有3名孩子，她對已婚講師沒有非份之想，但對方竟提出只要跟他性交，就可協助她在微積分學（Calculus）奪A。女生最終同意講師建議，跟對方上床發生關係，但最後講師沒有遵守承諾，甚至向她批出不合格的成績。

女大學生形容「既驚訝，又失望」，一度打算向學校投訴，卻擔心師生關係被公開，不知道如何處理事件，只敢以匿名方式將遭遇分享到網上，向網民大吐苦水。

女大學生見到自己不合格成績，形容「既驚訝，又失望」。（示意圖/Getty Images）

網民表示，「講師摧毀你的肉體和CGPA」、「講師成功騙色，家庭沒有破裂」、「離開講師吧」、「成績靠自己」、「講師有心讓你不合格，可以再繼續這段不倫關係」。不過當地媒報道時沒有刊登原文，亦沒有提供相關連結，有網民質疑事件真偽，但認為如果屬實，應重懲涉事講師，「說不定有許多女學生受害，一定要找他出來！」。

（綜合）