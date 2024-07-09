盜信用卡買彩票爽中$4000萬！2賊狂歡被捕　卡主想分錢結局竟這樣

信用卡被盜，原來中了千萬大獎？英國1名29歲男子的信用卡於2019年被盜用，遭2名男賊用作購買2張「刮刮樂」彩票，詎料竟中了400萬英鎊（約4,000萬港元）大獎。賊人變身千萬富翁後，立即展開5天狂歡之旅，惟其後富貴夢碎被警方拘捕，並承認犯下詐欺罪。卡主對賊人中獎一事豪不知情，直至早前體找上門查詢才得悉「喜訊」，並好奇他能否分到獎金，笑稱如果能獲獎金，將在倫敦買樓及與家人土去度假。



可惜彩票營運商發言人回應時指出，因中獎的刮刮樂是透過詐欺手段購買，故卡主對該筆獎金並無任何權利，由於卡主不是彩票擁有者，故沒理由會聯繫他，當時卡主亦無找上門。外界關注該筆巨額獎金會如何處理，發言人指會將在領獎期結束後，將款項交給國家彩券公益組織（National Lottery Good Causes）。



喬恩·羅斯與馬克（圖）發現彩票竟中了400萬英鎊獎金，除了在社交媒體拿大量英鎊現鈔炫耀外，更展開為期5天的狂歡派對慶祝。（網上圖片）

英國《太陽報》報道，保頓（Bolton）市2名男子喬恩·羅斯（Jon-Ross Watson）及馬克（Mark Goodram），於2019年盜用了另1名男子約書亞（Joshua Addyman）的信用卡，其間刷卡955英鎊（約945港元）購買刮刮樂彩票。在連續刷卡2次後，約書亞發現信用卡被盜刷，於是銀行報失及停用了該張信用卡。

喬恩·羅斯（圖）與馬克發現彩票竟中了400萬英鎊獎金，除了在社交媒體拿大量英鎊現鈔炫耀外，更展開為期5天的狂歡派對慶祝。（網上圖片）

中獎後狂歡5天開派對慶祝

未幾，喬恩·羅斯與馬克發現彩票竟中了400萬英鎊獎金，除了在社交媒體拿大量英鎊現鈔炫耀外，更展開為期5天的狂歡派對慶祝。惟其後彩票營運商發現，購買彩票的銀行賬戶並屬於2人持有，故需進行調查。2人當時訛稱是名叫約翰的朋友，將其扣賬卡給了他們購買刮刮樂，但約翰不願意透露的姓氏和地址。

警方其後介入調查後，2名疑犯最終終承認犯下欺詐罪，並於2021年入獄。惟卡主約書亞竟卻整件事毫不知情，既不知自己失卡被利用作買刮刮樂，亦從未曾見過2名欺詐犯。直至早前有當地傳媒找上門查問，約書亞才得悉事件的來龍去脈。

英國2名男賊盜用信用卡購買了刮刮樂彩票，中了400萬英鎊（約4,000萬港元）大獎，沒料到反成被捕伏線。示意圖。（Gettyimages）

約書亞透露，事發後只知有2筆95英鎊的支出，完全不知是哪種消費，因意識可能被盜卡，故即聯絡銀行處理，當款項退回後，以為事情便告一段落。

約書亞續指，警方拘捕2名賊人後，有要求他出庭作證，惟當時正值疫情，他不想出門到法庭這種人多的處所，因而拒絕上庭，而警方當時亦沒說明有關中獎事宜。他直言，如警方告知他事件內情，他肯定會非常配合。

對於400萬鎊的鉅額獎金，約書亞則表示，既然犯人的彩票是使用他的信用卡購買，故他不禁問可攤分部份獎金，甚至稱已計劃動用獎金在倫敦買樓，並與家人旅遊。

不過，彩票營運商發言人則回應，指因中獎的刮刮樂是透過詐欺手段購買，故約書亞對獎金無任何法定權利，又因約書亞不是彩票擁有者，故沒理由聯繫他，約書亞亦無聯絡他們。發言人續指，該筆獎金將於領獎期結束後，交給國家彩券公益組織（National Lottery Good Causes）。

（綜合）