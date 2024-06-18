女子心情欠佳被乞討　八旬拾荒老人遭摑8耳光　片段曝光惹怒全網

簡真是人神共憤！內地網上日前瘋傳短片，顯示1名年輕女子正被民眾「圍堵」，而她則大聲抱怨「要飯的，要到我們家門上了」，原來是有拾荒老人向她乞討，不過她因「沒錢」所以心情不好，便當眾掌摑對方洩憤。有途人看不過眼出言制止，她就解釋該老人沿街乞討，掌摑對方「是為他好」，希望他可以找份正經工作過活，引來眾人喝斥「妳也不能打人啊！打老人算什麼本事」。



片段引來全網眾怒，紛紛譴責女子行為缺德，「必須讓這女的賠錢給老爺爺，不能讓老爺爺白白挨打」、「怎麼下得去手，基本的同理心都沒有」、「應該讓公司把她炒了，讓她去要飯試試」。



內地有女生因心情欠佳，遇拾荒老人上前乞討，怒摑對方8巴掌引非議。（微博影片截圖）

相關片段日前被多個內地微博用戶上傳並轉載，事發於江蘇省，1名21歲年輕女子對八旬拾荒老人動手，掌摑對方近8個巴掌，之後更囂張怒罵「你給我滾到喜馬拉雅山去，給老子滾到高原上去！」。路人見狀紛紛上前制止，不過她卻理直氣壯稱「看到老人乞討心情不好，所以打他」，然後又控訴對方「要飯的，要到我們家門上了」，有在旁民眾曾為老人發聲，「妳也不能打人啊！打老人算什麼本事」，1名在旁穿著黑衣大叔聽到女生話語很是激動，曾一度想向女子動手，最後還是冷靜下來。

另1名清潔工則怒斥女子，「妳神經病吧！人家那麼大年紀了」，之後指向被打老人，詢問女子「這個是妳爺爺嗎？」，聽到女子否應後，更大動肝火喝罵「不是妳爺爺妳打他幹嘛」，黑衣大叔乘勝追擊指「是妳爺爺更不能打！」，最後再斥責女子行為「噁心」。

擾攘一番後，女子不知是被眾人指責感委屈，還是因為警察到來擔心要受刑罰，頓時大哭起來，之後便被警方帶回公安機關接受調查。根據內地相關法律規定，若干犯「毆打他人，或故意傷害他人身體」罪，可被判處5日以上，10日以下拘留，並處以200元人民幣（約217港元）以上，500元人民幣（約538港元）以下罰款。

該女子之後突然大哭，未知是不堪受指責，還是因警察到場擔心受刑罰。（網上圖片）

許多網民譴責該女子缺德行為，「要飯也沒搶，為何要打人？」、「年紀輕輕的小女孩這麼壞」、「怎麼下得去手，基本的同理心都沒有」、「這是什麼樣的家庭教育出來的孩子，家教太爛」、「活該她沒錢，人品差」、「就是看老人好欺負才這樣」、「誰公司有這種員工就倒霉」、「應該讓公司把她炒了，讓她去要飯試試」、「必須讓這女的賠錢給老爺爺，不能讓老爺爺白白挨打」。

翻查資料顯示，其實上述事件發生於2023年11月23日，當時掌摑老人的女子曾為自己「脫罪」，表示該拾荒老人是沿街乞討，掌打對方「是為他好」，希望老人可以找份正經工作養活自己，加上當時自己沒錢，老人又向她要錢，一怒之下才會動手，不過網民對此解釋不買賬，紛紛要求執法部門嚴懲。

（綜合）