網傳富健花園18歲青年梅先生　等爸遺產Full play買樓　真相曝光

本港樓價近年雖然已明顯下滑，但卻是連續14年成為全球最難負擔的城市，港人要不吃不喝16.7年才能買樓。而父親節（6月16日）網上流傳1張圖片，顯示屯門富健花園1名18歲青年梅先生接受訪問，大呻「屋苑呎價好貴，現時爸爸唔肯畀」，認為未來跌至呎價7,000元少考慮購買，又指預計「爸爸2至3年死去，就能用遺產full pay買樓」，並揚言自己職業是「做兒子」。網民留言直指「佢老豆聽到真係父親節快樂」，又嘲諷梅先生「好有上進心」、「好孩子」。



不過，網上瘋傳的圖片看似是新聞報道內容，但當中有3處是用紅色文字顯示，《香港01》記者翻查資料後，發現圖中港男是於2019年受訪，當時表示「屋苑呎價好貴，現時首期好難儲」，以自己現時收入計算，預計儲多2至3年錢才能「full pay」買樓，他同時拒絕透露自己職業，換言之，紅色文的內容屬虛構，誤導其他網民。而有虛假內容的圖片早於2019年曾在網上流傳，詎料父親節又再瘋傳，有網民認出是虛假訊息，怒斥「假新聞，搵返原文根本唔係咁」。



網上日前流傳1張圖片，有港男揚言自己職業是「做兒子」，大呻「屋苑呎價好貴，現時爸爸唔肯畀」，甚至預計「爸爸2至3年死去，就能用遺產full pay買樓」。（網上圖片）

周日父親節網上最近流傳1張圖片，指18歲的梅先生住在屯門富健花園，接受街頭訪問時慨嘆屋苑呎價昂貴，而且「現時爸爸唔肯畀（錢協助買樓）」，梅男等待該區呎價跌至7,000元才會考慮置業，即是跌幅約2成，加上自己不想供樓，「要夠錢full pay才會置業」，以自己目前收入計算，都無法獨力買樓，「預計等爸爸2至3年死去，就能用遺產full pay買樓」，當被問及做什麼職業，梅男聲稱「做兒子」。

實情是該港男於2019年受訪，當時表示預計要儲多2至3年錢，就能「full pay」買樓，其言論沒有提及過父親和遺產。（網上圖片）

不少網民信以為真，留言嘲諷「孝子，祝早日圓夢」、「希望佢老豆睇唔到，如果唔係幾大機會改遺囑」、「情何以堪的父親節」；但亦有心水清網民認出圖片內容是舊聞，與當日梅先生受訪時內容不同，「咁樣改人哋嘅說話」、「惡毒的謠言，必須停止」、「假新聞，搵返原文根本唔係咁」。

翻查資料，照片中的男子是於2019年在街頭接受傳媒訪問，的確指「屋苑呎價好貴」，同時表示「現時首期好難儲」。梅男稱不想供樓，以自己現時收入計算，預計儲多2至3年錢，就能「full pay」買樓，但當時他拒絕透露自己職業，亦沒有提及過父親和遺產。換言之，網傳的圖片紅色字部份全屬虛構。有關圖片早於2019年曾在網上流傳，當時亦有facebook群組澄清是假新聞，但其後不時被翻出再傳。

屯門富健花園是私人參健居屋，未補地價單位要有綠表資格或「白居二」中籤者才能購買。（資料圖片）

資料顯示，屯門富健花園是私人參健居屋，目前未補地價單位呎價約6,000至7,000元，要有綠表資格或「白居二」中籤者才能購買，而已補地價單位呎價約1萬元。

（綜合）