死蟹換活蟹？港男酒樓選長腳蟹疑2度被換死蟹　酒樓回應咁講

近日有酒樓被指以死蟹換活蟹偷龍轉鳳事件在網上瘋傳！有網民周日（6月16日）在社交平台發文及附上照片，指周六（6月15日）為慶祝父親節，到連鎖酒樓集團的荃灣1間分店吃晚飯，在魚缸親自揀選了1隻接近6斤的生猛長腳蟹。可是1分鐘後，樓主稱看到職員用死蟹換了該隻活蟹，並準備推入廚房，他立即向經理投訴，並重新再撈另1隻活蟹，又即時為蟹肚拍照做證。不過樓主其後發覺蒸出來的蟹肉，都是霉散及「臭臭地」，便再為煮熟了的蟹肚拍照，對比之發現2隻蟹的蟹肚狀況不同，疑似第二度被換了另1隻死蟹。



樓主認為酒樓做法不誠實，表示會向海關投訴，並憤而在網上公開事件。《香港01》記者曾致電相關酒樓查詢，職員表示會向食客了解。而酒樓集團其後就事件發表回應，指網上流傳多個涉及集團的訊息為失實傳言，當中描述集團對事件的回應均非事實，更有網民對集團作出無理指控，令集團形象受損，為此表示遺憾。而海關人員已按既定程序到各分店檢視，確認一切無誤，集團亦已指示全線分店必須按既定指引處理海鮮訂單，避免同類事件再次發生。



帖文在網上被瘋傳，網民當看到樓主上載的照片後，都傾向相信樓主的說法，認為活蟹被換了死蟹，鬧爆「欺騙顧客，當顧客是儍仔！」，有網民亦讚樓主醒目「我都試過 ，你好醒，識得影蟹肚」。不過，有網民發現昨日（6月16日）網上多個群組突然有多則帖文針對同一酒樓集團，認為不宜跟車太貼。



樓主指周六到酒樓食長腳蟹慶祝父親節，懷疑親自揀選的活蟹，兩度被換了死蟹。（Facebook圖片）

涉事港男在Facebook群組發文，稱本15日周六為慶祝父親節，與家人到連鎖酒樓集團荃灣1間分店晚飯，樓主在魚缸親自揀選了1隻接近6斤的生猛亞拉斯加長腳蟹。可是1分鐘後，他指稱看到職員用死蟹換了該隻活蟹，他看到死蟹上寫着他的枱號，並準備推入廚房，再見到職員將剛才的活蟹也撈起一併推入廚房。樓主猜想將會烹煮上枱的九成會是死蟹，於是向經理投訴，並重新再撈另1隻活蟹出來，樓主即時影低蟹肚相片作證據。

不過，樓主吃上枱的長腳蟹時，發現蟹肉都是霉散及「臭臭地」，於是再影低煮熟了的蟹肚，對比之下發現疑似被換了另1隻死蟹。從樓主上載的照片可見，活蟹與熟蟹的蟹肚並不相同，而該隻長腳蟹帳單收費是1,602港元。

樓主提供的活蟹與熟蟹的蟹肚對比圖。(Facebook圖片）

樓主對有關情況感到十分憤怒，指稱職員竟然在短短數分鐘內第二次換死蟹，「真金白銀俾足錢都只係想食隻新鮮嘅蟹，點解一次又一次地欺騙顧客？」，樓主更表示會向海關投訴。

帖文一出即被瘋傳，且引來網民熱議，不少人鬧爆「欺騙顧客，當顧客是儍仔！」、「唔老實，偷工減料，偷龍轉鳳」，不少人更表示有同樣經歷「係爆疫情個陣只可做外賣個陣，個次買隻長腳蟹勁新鮮，之後有返堂食再叫一次外賣，又俾番死蟹我」；有人認為酒樓做法離譜，不應縱容「俾你捉到仲敢換，真係離譜」、「報海關或報食環署」。

有網民認為以死蟹換活蟹是酒樓的「傳統」，「偷天換日係香港酒樓嘅傳統，講多無謂，上大陸消費吧！」、「其實換剛死蟹有咩咁奇？有邊間唔係咁做？」、「佢地蠢，係你面前換，返大陸人地放死蟹個魚缸係廚房入面，你見唔到佢換」。有人亦大讚樓主醒目,「我都試過 ，你好醒，識得影蟹肚」，不過要提防被偷龍轉鳳保障自己，有網民則做教路「揀完後截斷幾隻腳（要截第一節或前少節）」,並解釋除了做記認，也可以防止酒樓再將該活蟹當成「樣板蟹」，再向其他食客展示。

不過，有網民發現昨日（6月16日）一天內，facebook有多個群組都有人發文，就龍蝦「呃秤」或燒鵝斬件問題，對同一酒樓集團作出攻擊及聲討，就連事隔多年的投訴內容都被翻出再瘋傳。有網民認為情況不尋常，「係咪得罪咗人，點解咁多箭指向同一集團的西樓」，認為勿跟車太貼，疑另有內情。

涉事酒樓集團其後回應，翻查涉事分店紀錄，當日客人對長腳蟹由魚池交付廚部的流程有疑慮，提出更換要求，分店已即時回應客人，並有安排他到魚池再揀另一隻長腳蟹，其後客人沒有再向分店任何員工反映有品質疑慮，集團其後收到該客人多次查詢。

至於網上流傳多個涉及集團的誤導性訊息或失實傳言，當中描述集團對事件的回應均非事實，內容不盡不實，更有網民對集團作出無理指控，令集團形象受損，集團對此表示遺憾，不排除保留法律追究權利。

為解除公眾疑慮，指海關人員已按既定程序到各分店檢視，確認一切無誤，集團亦已指示全線分店必須按既定指引處理海鮮訂單，避免同類事件再次發生。