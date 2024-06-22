18歲女兒想帶男友回家過夜　母憂在家性交拒絕　竟被丈夫笑老古板

為人父母當然不希望目擊女兒跟男友性交的場面。外國1名母親在雜誌專欄投稿表示18歲愛女跟男友交往將近1年，最近女兒詢問她能否帶男友回家過夜，不過母親推斷她們住在一起必定會性交，所以拒絕了女兒。丈夫笑稱她像恐龍般凶惡，認為應該批准男友在女兒房間過夜，讓母親質疑究竟是否不應該不容許女兒跟男友睡在一起。有網民建議母親嘗試接納女兒男友在家生活，認為當對方在家留宿1晚就會開始享受一起生活。亦有網民指相戀1年她們可能已經發生性關係或者即將發生，「個人而言我寧願她們在我屋企發生（性交）總好過發生在別人的住所」。



母親推斷女兒跟男友住在一起必定會性交，所以拒絕讓她帶男友回家過夜。（示意圖 / GettyImages）

外媒報道，1名母親投稿至雜誌的家長專欄，指18歲的女兒跟男友在中學結識，他們交往近1年，目前仍然在學。母親認為男友是個好人，對他沒有任何抱怨。最近女兒詢問她能否批准帶男友於星期五晚上在家留宿，認為2人住在附近而且經常在下課後經常相約一起，所以覺得男友到訪住所是很合理。不過母親認為她們住在一起必定會性交，覺得目擊2人在家裏發生這種事會感到不舒服，所以拒絕了女兒。

母親的丈夫笑稱她像恐龍般凶惡，認為應該批准男友在女兒房間過夜。雖然母親表示自己會盡量避免2人獨處，不過她質疑自己是否如丈夫所指像隻恐龍，還是不應該不容許女兒跟男友睡在一起。她引述女兒說法指男友的媽媽樂意讓2人住在自己屋企，不過女兒的母親認為男友住得太遠，而且他睡房只有1張單人床，覺得女兒住在男友家並非不合理。她擔心女兒的安危，因為她是家中最大的孩子，坦言自己從未遇過這種戀愛煩惱。

女兒認為跟男友在下課後經常相約一起，所以覺得他到訪住所是很合理的事情。（示意圖 / GettyImages）

有網民覺得為人父母擔心子女也是理所當然，覺得情侶在自己家過夜總比其他地方好。有網民則建議母親嘗試接納女兒男友在家生活，「一但度過了第1個晚上，你就會真正開始享受他們和你共處的時光」。亦有網民提到2人已交住近1年，認為她們可能已經發生性關係或者即將發生，「個人而言我寧願她們在我屋企發生（性交）總好過發生在別人的住所」。

（綜合）