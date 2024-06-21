歲半男嬰食電子煙影片瘋傳！發布者是母親　被捕咁解釋：絕非強迫

有母親竟放任歲半兒子吸食電子煙！泰國有17歲母親，竟讓只有1歲7個月大的男嬰，吸食電子煙及「卡痛（Kratom，毒品）」汁，並拍下包住尿布的兒子。男嬰吸煙及吸卡痛汁過程被上傳到網絡引起嘩然，觸動當地警方介入，母親辯稱兒子在1歲2個月時便自行學會吸煙，不讓他吸便會哭鬧。警方以嚴重違反兒童保護法等罪，拘捕母親扣查，男嬰則被送往進行全面健康檢查。



17歲母親將只有歲半的兒子一邊抽電子煙、一邊吸食卡痛汁過程拍下，更在網上發布。（影片截圖）

綜合外媒報道，17歲母親小琳（化名）早前將兒子一邊抽電子煙、一邊吸食卡痛汁過程上傳到網上，引發軒然大波。

沙拉武里府警方與村長在6月15日上門調查事件，小琳當時辯稱，兒子在1歲2個月時自行學會抽電子煙，絕非被她強迫，如果不讓兒子吸食，他會一直哭鬧。她稱沒有意識到事態嚴重，才會在網上發布有關影片。

警方將依《兒童保護法》起訴母親。（網上圖片）

而男嬰的37歲外婆表示相當無奈，稱曾勸小琳不要讓孫子吸電子煙，但小琳不聽。外婆又說，打算將來由自己撫養孫子，防止再有類似事件發生。

由於小琳行為嚴重違反兒童保護法，警方將依《兒童保護法》提出起訴，並會查出她購買電子煙來源。社工已暫時安置男嬰，以及帶他進行全面健康檢查。當局會調查男童家庭狀況，確認家人是否有能力提供適當照顧。