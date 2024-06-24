港鐵車廂4人座坐滿女生　港媽斥男夾硬攝入：唔知博乜　後續惹議

即使在非繁忙時段，假如不是在首站上車，也很難在港鐵車廂找到位置坐下。最近1名港媽就在社交平台發文，表示早前與女兒乘搭港鐵在4人座坐下，加上其餘2名女乘客，4人座已坐滿人，不料後來1名男乘客再強行「逼埋嚟」。港媽指，自己原本好聲好氣地告知男乘客該處已沒有空位，卻被對方無視，讓她直呼「不知所謂」。



港媽早前與女兒乘搭港鐵在4人座坐下，加上其餘2名女乘客，4人座已坐滿人，不料後來1名男乘客再強行「逼埋嚟」。（facebook圖片）

該港媽在facebook群組分享遭遇，表示早前與9歲女兒乘搭港鐵屯馬綫列車，當時她們找到4人座空位便坐下，連同另外2名女乘客，該4人座已經滿座，但不久1名男子「扮冇嘢坐落嚟」。港媽見狀出言提醒該名男乘客，「同佢好好哋講仲要唔應我，到我要不斷：先生先生，先至話費事同我嘈」。

港媽在帖文中批評涉事男乘客舉動，「得四個位都要坐落嚟都唔知博咩」、「我知我同個女都瘦，四個位都坐女人仲要坐落嚟？」，直斥對方「不知所謂」。據港媽上傳照片，男乘客坐在對面卡座，身邊疑坐着其他男子，但她未有解釋何時拍攝該照片，故有網民推測，應為男乘客事後轉到對面空位坐下。

帖文引來網民熱議，「西鐵好多呢啲男人，見到女人堆，坐滿咗冇位都夾硬坐落去，明明嗰張係4人座，博啲女人驚咗會起身畀佢坐」、「我就唔會先生先生咁同佢講，我會一來就大大聲講呢度4人位已經坐夠數，你坐落嚟想做咩，等成車人都知道」、「我帶2個小朋友坐4人位已坐滿時，好多時見我小朋友細粒會有空位，啲人好興塞埋嚟逼到我啲小朋友實一實」、「厚面皮就坐到」。不過，也有網民指只有樓主一面之詞，不應「跟車太貼」。