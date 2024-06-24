開廠爽賺千萬！內地台富商中圈套失身家　返台慘變傷殘淪瞓街露宿

他曾是千萬富商大老闆，如今卻是淪落街頭的傷殘人士，令人不勝唏噓！台灣的1名65歲男子的經歷實在令人心酸，他於30多年前到內地開廠打拼，狂賺得逾千萬身家，坐擁房產，經常與其他台商好友上酒店，過着奢華放浪的日子。惟好景不長，台商遭合夥股東設局，名下財產慢慢被移轉掏空，3,000萬台幣（約736萬港元）資產全失，只好回流台灣打工。沒料到禍不單行，曾經是大老闆的台商因意外痛失5根手指，慘成殘疾人士，其後更淪落在街頭討飯吃，成為露宿者。不過人窮志不短，台灣仍相信如果夠努力，總有一天會成功，故表明如遇到工作機會，他就不會放棄。



台灣的1名商人曾於內地開廠，狂賺千萬身家，惟被設局致身家盡失，回流台灣更遇意外變殘疾，最終成為露宿者。示意圖。（《濁水漂流》劇照）

該名台灣的經歷是由當地《聯合新聞網》於今年3月初報道，近日再被其他媒體引述，又引來網民討論。

人生如坐過山車的王先生，當日參加彰化縣快樂天堂基金會舉辦的寒冬圍爐千人饗宴活動，席間透露了自己故事。65歲的王先生表示，30年多前於內地開廠，在東莞與人合夥搞生意，因而賺得逾千萬台幣，名下更有物業，搖身一變成為富商，愛與其他台商一起到酒店玩樂，生活甚是放縱。惟王先生卻不察覺股東有陰謀，乘其不備偷偷把其名下財產、公司資產全轉走，公司被掏空令他損失3,000萬台幣（約736萬港元），在當地混不下去，只能失意地回到台灣。

王母逝世，王先生因不想成為兄長的負擔，便開始流落街頭成為露宿者，每月靠領取4,000台幣（約981港元）的殘障補助過活。（《濁水漂流》劇照）

王先生回台後「馬死落地行」，由老闆變成打工仔，到當地1間工廠打工，詎料卻禍不單行，於1次工業意外受傷，左手5隻手指全被機器切斷。最後，王先生只獲賠償28萬台幣（約6.87萬港元）的勞保，卻慘變殘疾人士。

其後王母逝世，王先生因不想成為兄長的負擔，便開始流落街頭成為露宿者，每月靠領取4,000台幣（約981港元）的殘障補助過活。

王先生雖然變成街友，惟他沒有放棄人生，並堅信「如果夠努力，總有一天會成功」，故有工作機會便會去打工。（《濁水漂流》劇照）

不過，王先生雖然變成街友，惟他沒有放棄人生，並堅信「如果夠努力，總有一天會成功」，故有工作機會便會去打工，例如他會去廟會幫忙舉旗幟，一天可領1200台幣（約294港元），在往廟會多的時期，最多每個月可賺到3萬台幣（約7,358港元），惟疫期後廟會活動大減，其後每月只有數千台幣收入。

（綜合）