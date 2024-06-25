買樓悲劇│內地客撤辣湧港買樓以為發達　列6大陷阱呻後悔：夢一場

【買樓／撤辣】香港今年2月全面撤辣招後樓市逆轉，也吸引大批內地客興奮來港買樓投資，認為「以租養貸」投入回報率高，更賣掉內地房子在香港買樓，然而最終發現除了供樓還有6項額外支出，每月還要補差價，驚覺只是「夢一場」，「從1個富貴榮華的夢，變成了貨真價實的麻煩」，大感後悔。



香港今年2月全面撤辣招後樓市逆轉，也吸引大批內地客興奮來港買樓投資。（資料圖片）

曾任職發展商高級經理的內地博主「亮亮姐港房港生活」，分享內地客來港買樓問題。她表示，遇到很多內地來港買房客，「這些人不僅來自北上廣深，還有其他二三線城市」，其中有1位焦慮內地房價現狀的武漢客人，從社交平台看到關於香港樓市消息，包括「以租養貸」、「香港房子投入回報率高」等，遂心思思在香港「撤辣」後，興沖沖想來香港買樓。

「亮亮姐」指，該武漢客人計劃賣掉自己在內地的房子，把房款用作香港房子首期付款，至於之後的月供，他認為只要將房子租出去，就可「以租養貸」，前景無限，「有香港優質資產在手，進可攻退可守，房租與月供之間的差距可以忽略不計」。

「亮亮姐」分享內地客來港買樓問題。（資料圖片）

然而買香港樓後，該武漢客人驚覺不似預期，「等買完房之後卻發現，和內地不同，香港的業主要額外多出不少支出」，大感後悔。以這位武漢客人為例，面積31平方米（約334呎）、價值880萬港元的香港房子，月供2.5萬港元，市場租價是1.8萬港元。但他還需要支付1,700物業管理費、1,500物業出租稅、1,800差餉地租；除去房子空置成本，加上折舊、維修、出租中介租金等，他每個月還需額外付出1.2萬港元差價，1年下來就要額外花掉10萬港元以上費用。

「亮亮姐」續說，內地買樓客中，這樣的例子不在少數，形容只是「夢一場」。（資料圖片）

「亮亮姐」續說，內地買樓客中，這樣的例子不在少數，形容只是「夢一場」，「每個來買樓的人都在追求資訊對稱，而事實上資訊總是不對稱，而這種資訊差讓他們在香港置業，從1個富貴榮華的夢，變成了貨真價實的麻煩」。

不過「亮亮姐」提到，對比內地投資客，「剛需（剛性需求）」港漂比較實際，加上在香港有一定生活經驗，也了解香港樓市，「正在努力縮短這個資訊鴻溝」。「亮亮姐」以來自廣東的港漂Kevin為例，他心裏盤算，「撤辣」前在香港購置1套800萬房子，需要額外繳納房款15%買家印花稅、15%新住宅從價印花稅，如今撤銷這2項稅務，直接節省240萬港元，加上香港樓市下跌，「現在入手，比3年前至少淨賺了1個首付（首期）」，相當精打細算。

「亮亮姐」強調，在香港買樓，一定需要了解全面資訊。（資料圖片）

同樣從內地來香港生活的Summer，數年前斥資817萬購入1間37平方米（約400平方呎）房子，月供2.9萬港元，「本身也是剛需，價格在我們的承受範圍內，所以就買了」。Summer表示，由於她是在樓市最高點買樓，至今樓價已下跌15%至20%，但她認為，在香港買房，更多是成本計算，「不能光看房價下跌的幅度，本身房租也是很大的花銷」，又說自己已經想開，「下跌也沒辦法，既然在承受範圍內，只能接受下跌，再往好的方面想了」。

「亮亮姐」最後強調，在香港買樓，一定需要了解全面資訊，「畢竟是動輒千萬的交易，切不能因為一時腦熱做出錯誤決策」。