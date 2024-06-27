企圖性侵！女呼叫驚動隔籬跆拳道館　全家黑帶高手救人疑犯下場曝

美國發生企圖性侵事件！1名只有19歲青年闖入手機店，疑對女店員企圖不軌，將她按在地上，並用手掩其口。其間女店員大叫驚動隔籬跆拳道館，館長及妻兒5人全是黑帶高手，當他們聽到有人呼叫，立即走到店內幫忙救人，合力制服青年，成功阻止店員被性侵。涉案男子隨後被捕，將被起訴性侵未遂、非法拘禁及傷害等罪名。



涉事手機店隔籬剛好是1間跆拳道館。（影片截圖）

綜合外媒報道，事件發生於6月18日下午4時，位於美國休士頓市郊的卡帝市，19歲男子羅賓遜（Alex Robinson）闖入涉事手機店，企圖性侵女店員。手機店隔籬剛好是1間跆拳道館，59歲館長安韓（Han An）是韓國退伍軍人，有妻子和2子1女，這個韓裔家庭全家都是跆拳道黑帶。

他們聽到手機店傳來女子驚恐尖叫聲，一家5口立即前往救人。他們進店後，見羅賓遜正騎在年輕女店員身上意圖性侵，並用手掩住其嘴阻止她呼叫。

安氏一家將羅賓遜壓在地上，警方到場將他逮捕。（網上圖片）

安韓見狀立即上前捉住羅賓遜上衣，沒想到羅賓遜竟想使出「金蟬脫殼」脫衣逃去。安韓於是使出看家本領，用跆拳道踢擊和出拳技術，迅速擊倒並制服羅賓遜，安韓2名兒子也上前協助按住羅賓遜。安韓妻女兒立即將受害女店員帶回跆拳道館，保護人身安全。

安韓兒子西門（Simon An）事後表示：「父親當時未有理會疑犯是否有武器在身，或是會對他造成傷害，便立即上前制止對方犯案。」

警方接報到場後仍見安氏一家將羅賓遜壓在地上，於是當場將羅賓遜上銬逮捕，警長岡薩雷斯（Ed Gonzalez）表揚安氏，「這家人透過他們的訓練，成功阻止了這次罪案，並制服嫌犯」。羅賓遜將面對性侵未遂、非法拘禁及傷害等罪。