胰臟癌年輕化！死亡率逾8成　癌王遲發現難治　醫生：1跡象要小心

【胰臟癌／症狀／癌王】注意！被稱為「癌王」的胰臟癌有年輕化趨勢！有研究發現，全球55歲以下的年輕胰臟癌患者有上升情況，而且更比年長患者增長得更快。有台灣醫生，如身體出現3大症狀，糖尿病、腹脹、體重下降，便要留意可能有患胰臟癌風險。他以臨床經驗歸納出，因胰臟癌症狀難發現，到確診時大多已是中晚期，故死亡率高達8成。他同時強調，如沒有相關症狀時，身體卻出現「血糖開始上升」的跡象，就更需多加注意，因為通常在胰臟癌診斷的前3年，血糖便會有上升情況出現。



有研究發現，全球55歲以下的年輕胰臟癌患者有上升情況，而且更比年長患者增長得更快。（示意圖／GettyImages）

近年全球胰臟癌患者有年輕化趨勢，台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏指，有研究發現，55歲以下的胰臟癌病患較去年有上升趨勢，且比年長病患更快速，年輕病患者總比已佔約10%至15%。他續指，美國胰臟癌死亡率已登上第3名，預計於2030年更會升至第2名，台灣目前死亡率則排名第7。

本港的胰臟癌排致命癌症的第4位，於2021年，胰臟癌己導致889人死亡，佔癌症死亡總數5.9%。（示意圖／GettyImages）

此外，林院長引述台灣胰臟癌權威說法，指胰臟癌罹患人數看似不高，但其實死亡率超過8成，主要原因是發現太晚。他分析指，以自身的臨床經驗來看，如有胰臟癌症狀，大多已發展至中晚期。他強調，如身體沒有相關症狀，卻突然出現血糖開始上升，或糖尿病的徵兆，這類人定必留意，因為通常在胰臟癌診斷的前3年，血糖便會有上升的情況。

林院長亦提醒，除了血糖上升，如身體出現腹脹，或體重突然下降，也需留意。另外，如有家族病史、吸煙或飲酒習慣、糖尿病、肥胖者，以上都是高風險族群，建議定期接受檢查。

本港的胰臟癌排致命癌症的第4位，於2021年，胰臟癌己導致889人死亡，佔癌症死亡總數5.9%。（示意圖／GettyImages）

翻查資料，本港的胰臟癌排致命癌症的第4位，於2021年，胰臟癌己導致889人死亡，佔癌症死亡總數5.9%。 而胰臟癌的發病率及死亡率，均於過去10年錄得明顯升幅，從2011到2021年，因胰臟癌而死亡人數已躍升75%。

（綜合）