「4紅衣女直盯走廊」　公屋窗外貼恐怖片海報　網民抱怨夜歸被嚇

在屋內張貼海報非稀奇事，但有居住在公屋的網民就發現，有鄰居在氣窗外張貼恐怖片海報。海報內容是4名身披紅衣、面容陰森女子，驟眼看去就似是有4名紅衣女站在窗邊凝視走廊，相當嚇人。該網民也表示半夜歸家經過走廊抬頭看見海報，不禁被嚇得「一步一驚心」。有網民留言表示不解樓主鄰居行為，「想引鬼？」，亦有人批評「變態」，指「細路仔見到好驚」。



有網民發現鄰居在氣窗外張貼恐怖片海報，內容是4名身披紅衣、面容陰森的女子。（「香港交通突發報料區突發事故資迅谷：點只係交通咁簡單」FB圖片）

該網民在Facebook群組「香港交通突發報料區突發事故資迅谷：點只係交通咁簡單」發帖，抱怨於公屋走廊發現有鄰居在氣窗外「貼恐怖片海報」。

從照片可見，樓主的鄰居在氣窗外張貼的海報，內容為4名身披紅衣女子，疑為驚悚電影《繡花鞋》海報。海報上4名女演員包括惠英紅、林心如，均身穿紅裙、披頭散髮，面上俱是陰森表情。被摺成氣窗大小海報，驟眼看去就似是有4名紅衣女站在窗邊凝視走廊，相當嚇人。

電影《繡花鞋》海報。（網上圖片）

樓主又在帖文表示，若半夜歸家途中，不經意抬頭看見的確會被嚇一跳，「彩園夜歸一步一驚心」。有網民看完照片同樣感到心驚，紛紛留言表示「好嚇人」、「夜晚睇到真係驚」，亦有人不解樓主鄰居行為，「想引鬼？」、「七月大project引鬼入屋」，甚至有人批評「變態！細路仔見到好驚」、「點解要咁嚇人！」。

（Facebook）