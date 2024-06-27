女子遭拉入豬欄強姦　慘崩潰暴瘦10公斤　賤男：她得不到才誣告我

性侵勢弱女子，反屈對方誣告？台灣南部早前發生1宗令人齒冷的性侵案件，1名姓蔡男子對鄰村1名身心有障礙的女子起邪念，趁機將其拖到荒廢的豬欄性侵。女子事後情緒崩潰，鬱鬱不歡下暴瘦最少10公斤（約22磅），家人察覺她不再開朗，追問下女子才爆出「我被強姦了」，家人怒報警，案件才東窗事發。



蔡男被捕後堅稱自己無辜，反指女子是愛慕自己，但他一直有女朋友同行，對女子也沒有興趣，反問：「為何要陷害我？」。惟法院審理後，認為女子因有智力缺陷，故表達能力較差，惟仍能完整講述遭性侵的地點及過程，最終依「對心智缺陷之人犯強制性交罪」，判蔡男入獄8年4個月，全案可上訴。



台灣1名有身心障礙女子遭鄰村男子強拉到豬欄性侵，事後暴瘦最少10公斤，家人追問下指發報警。示意圖，非當事人。（GettyImages）

案件發生在台灣嘉義縣，根據判決書，蔡男在案發前經常帶女友到胞姊位於義竹鄉的住處作客，與當地親友泡茶聊天，期間結識了住在附近的女子小花（化名），而小花有心智缺陷，反應及理解力不及常人。蔡男某天在路上遇見小花，竟將其拖到旁邊的荒廢豬欄性侵，更問小花：「這樣有沒有爽？」

小花事後不敢向人透露受辱經過，但情緒崩潰經常悶悶不樂，家人發現她不像以往般開朗常笑，體重更暴瘦最少10公斤，經再三追問下，小花終於出「我被強姦了」，而淫狼就是蔡男，家人知悉後怒極報警，蔡男其後被捕。

台灣1名有身心障礙女子遭鄰村男子強拉到豬欄性侵，事後暴瘦最少10公斤，家人追問下指發報警。示意圖，非當事人。（GettyImages）

案件早前於嘉義地方法院開審，蔡男在庭上大呼冤枉，更向女方高呼質問為何要陷害他。小花當下氣憤回覆指：「你之前有強姦我，忘了嗎？」蔡男續辯稱，當天在路上遇到小花，對方突然過分親暱，不僅抓他的手去撫摸自己胸部，更拉開他的褲鍊，撫摸他的生殖器，惟他迅速感到「怪怪的」，立馬推開女方並離去。

小花氣憤反斥男被告：「你之前有強姦我，忘了嗎？」

蔡男續指，自己並未違反小花意願，而且他與女友於當地跟朋友泡茶聊天時，小花亦經常同場一起交談，並無任何恐懼、害怕、恐慌神情。蔡男辯稱該是小花對他產生情愫，主動投懷送抱後，因遲遲沒有回應，同時見他有女友，故才悶悶不樂，後因家人關心詢問，又羞於暴露情意，再加上表達能力不佳，被家人誤為遭性侵，最後誣衊他性侵。

法官經審理後指，受害人雖有中度智力障礙，表達不夠清晰，但談及遭性侵、猥褻過程時，能清楚表達地點，並輔以動作還原現場，前後供述一致。法官續指，如若非親身經歷，實認靠其憑空想像，表達得如此具體，更何況受害人為中度智力障礙人士，應無虛捏事實及構陷被告入罪之能力，故認為證供內容具一定信服力。

法官認為被告手段惡性並非輕微，且犯後否認罪行，未能和解，故依「對心智缺陷之人犯強制性交罪」判處蔡男8年4個月刑期，全案仍可上訴。（GettyImages）

法官認為，被告對受害人來說，是隔壁村莊長輩，但被告竟為滿足自己性慾，藉受害人獨自行走於人跡罕至之路上，利用難以反抗之機會及其智力障礙狀態，將其性侵，對受害人身心造成不小傷害。法官認為被告手段惡性並非輕微，且犯後否認罪行，未能和解，故依「對心智缺陷之人犯強制性交罪」判處蔡男8年4個月刑期，全案仍可上訴。

（綜合）