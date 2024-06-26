下星期有風？中央氣象台料低壓生成　專家﹕今年颱風奇特恐難應付

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美】周末天氣驟變，下星期有風？內地中央氣象台預測，6月30日前後菲律賓以東洋面可能有1個熱帶低壓生成。根據美國全球預報系統GFS，周五至周日（6月28日至30日）南海會有1個熱帶氣旋趨近廣東沿岸方向，之後「L形」急轉彎往泉州市方向移動。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及天文台預報則未有相關傾向。

有內地氣象博主形容今年颱風「有點奇特」，「颱風出現比較少，但後續颱風的格局還會轉變」，更擔心會出現1個難以招架情況，提醒要警惕。

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。



內地中央氣象台預測，6月30日前後菲律賓以東洋面可能有1個熱帶低壓生成。（中央氣象台）

周末天氣不穩，外出旅遊要注意。中央氣象台最新中期預測指出，「6月30日前後，菲律賓以東洋面可能有1個熱帶低壓生成」。

而根據美國全球預報系統GFS，周五至周日（6月28日至30日）南海會有1個熱帶氣旋趨近廣東沿岸方向，之後「L形」急轉彎往泉州市方向移動。

根據美國全球預報系統GFS，周五至周日（6月28日至30日）南海會有1個熱帶氣旋趨近廣東沿岸方向，之後「L形」急轉彎往泉州市方向移動。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新「颱風」路徑預測▼▼▼

+ 1

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及天文台預報則未有相關傾向。

ECMWF氣象圖（Windy.com）▼▼▼

那麼今年第3號颱風「格美」是否真的會形成？有經常分享天氣消息的內地博主表示，從GFS及ECMWF來看，「這表現完全不佳」，「ECMWF顯示，副熱帶高壓已經籠罩其發展，並且很快就會消失，連個小低壓都難以起來；而GFS雖然可以看到低壓，但從發展來看，會在菲律賓近海靠近，然後穿插，結果也是快速減弱消失了」。

有經常分享天氣消息的內地博主表示，從GFS及ECMWF來看，「這表現完全不佳」。（網上圖片）

然而博主形容今年的颱風「的確有點奇特」，「颱風出現比較少，但後續颱風的格局還會轉變」，而令他最擔心的是，「不出（颱風）的時候一個不來，一出的時候，就是一大堆，多個颱風共舞，這樣就有點招架不住」，提醒「海洋區域的變化，還是需要警惕」。

博主形容今年的颱風「的確有點奇特」。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。網民也議論紛紛，認為毋須過分擔心，「有多啲數據先講」。

不過大家周末出門仍要留意天氣變化，事關根據天文台九天天氣預報，周六（6月29日）起一連6天有驟雨，記得帶備雨具傍身了。