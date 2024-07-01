打工仔想轉工求加薪！呻公司加得少但擔心1點　網民：的確加快啲

打工仔一定聽過「魚唔過塘唔肥」！近日有打仔發文問發薪問題，由於公司加薪幅度細又難保證年年加，朋友勸他只有轉工才會得到可觀加幅，但他擔心常轉工，「好易界人覺得Jumpy（意即轉工頻密）」，不過朋友認為「要向錢看冇話Jumpy唔Jumpy」，最重要是有公司願意聘請，故心動轉工。不少網民表示認同，認為轉工才加得快，但也提醒要視乎工種和職級，「去到再高層就另一個世界」。



有打工仔請教朋友加薪秘訣，對方表示要不停轉工才可以加薪。（示意圖 /《我要準時下班》劇照）

樓主在香港討論區以「轉工先可以令人工加得快啲？」為題發帖，表示與朋友討論薪酬待遇，他知道公司不一定每年加薪，「就算加都加得唔多」，所以請教對方加薪秘訣。朋友認為轉工人工才加得多，「要不停轉先得，每次轉工都一定會加」。

樓主擔心太常轉工，「好易畀人覺得Jumpy，唔係一件好事嚟」，但朋友解釋打工向錢看無可厚非，最緊要你有本事，人哋公司就會用你」。他認為朋友言之有理，笑言：「我都有啲心郁想轉工。」

朋友認為只要公司覺得自己「有本事」就會願意聘請他。（示意圖 / 《我要準時下班》劇照）

許多網民認同轉工求加薪，一直死守同一公司「老闆唔會咁好死加人工」，「轉咗工之後人工的確加得快啲，我轉工前的人工12K，轉工之後加至17K」。有網民提醒轉工博加薪要視乎工種和職級等因素，「人工4萬以下就應該可以透過轉工加得多啲，4萬或以上呢招就行唔通，而且轉得太多次會被HR問得好仔細」、「普通文職周街係人，跳槽升職就未必work」。

不過有網民道出重點，認為加人工的首要條件是「自己要有料」，「冇料冇實力，去到邊都冇能力發到圍」，而且跳槽也要考慮成本，「到左5萬以上嘅工唔會因為轉工多一萬幾千而轉工，因為轉咗唔啱未必找得返原先嗰份」。

（香港討論區）