富途連續6年擔任樂施毅行者首席贊助　全港公開招募隊友共創善舉

富途自2014年起不遺餘力支持毅行者賽事，宣揚堅毅果敢、不屈不撓的企業精神。繼去年成為毅行者最高籌款金額公司及隊伍之後，活動今年正值舉辦40周年，富途躍升成爲活動連續6年首席贊助，並於全港公開招募參賽隊友，與港人繼續「毅行」，培養港人團隊合作精神及意志，支持弱勢社群。



「樂施毅行者」是本港一項講究體力和極具挑戰的大型遠足籌款活動，每隊由4位參加者組成，在48小時內翻越23座山峰，完成長達100公里的賽事。是次活動賽事定於11月15日至17日舉行（星期五至日），由西貢北潭涌出發，終點為屯門哈羅香港國際學校。

繼去年榮獲毅行者金融組別第1名後，富途再次徵集志同道合的「牛友」與廣大市民一起組隊加入「富途毅行隊」。報名期由即日起至7月8日截止，富途將於7月 15日或之前以電郵方式通知獲選參賽者進入選拔環節，成功通過選拔將會獲全額贊助，便可成為「富途毅行隊」的比賽隊伍的一份子。

富途證券創辦人李華先生表示，非常榮幸由今年起富途將連續6年擔任毅行者的首席贊助，富途除了致力推動香港金融科技的發展，也肩負企業公民的重要責任，冀盼未來將富途精神傳遞下去，勉勵港人培養個人堅毅意志及團結之情，「『堅』並肩一起回饋社會」。