茶餐廳潛規則？港男稱阿爸曾做茶記　規矩收碗碟唔收走空杯有原因

茶餐廳是香港飲食文化中不可或缺的一環，但其中許多潛規則未必為人熟知。最近有港男在網上發文，質疑現時的茶餐廳不懂規矩，因以往的茶餐廳不論客人享用凍飲、熱飲或水，店員均不會收走杯子，而其爸爸曾經營茶餐廳，指「唔收嘅規矩嚟，收人嘢飲即係趕客，收冰杯易出事口角」。



帖文引來網民熱議，有人認為時代不同，過去的「規距」未必適用於現在的飲食業，亦有人認同樓主，指現在的茶餐廳的服務質素大不如前。



有港男發文表示，以往的茶餐廳不論客人享用凍飲、熱飲或水，店員均不會收走杯子，原來收杯子有趕客意思。（《夜香• 鴛鴦• 深水埗》劇照）

該名男子在facebook群組發文，表示「而家啲茶記樓面（唔）識規矩？定係特登趕客？」，稱自己在香港生活40多年，憶述過往在茶餐廳用餐，不論是凍飲、熱飲還是清水，店員從不會主動收走杯子，只會收走餐點的容器。他又指，其爸爸過去經營茶餐廳，即使客人點了凍飲，並已經喝光所有飲料，也從不會收走水杯，「佢答凍飲，個客飲晒成杯冰，都唔收嘅規矩嚟，收人嘢飲即係趕客，收冰杯易出事口角」。

帖文引來不少網民討論，有人認同樓主所言，「而家啲茶記樓面九成九都係炒散乜人都有，規矩? 乜來的……」、「香港仲有幾多舊式茶記？靚裝修茶記買預製菜就大把」、「收走杯嘢，即係趕客走」。

樓主又指，其父親過去經營茶餐廳，即使客人點了凍飲，並已經喝光所有飲料，也從不會收走水杯，以免讓客人感到被催促離開。（《大叔的愛》劇照）

惟也有部份網民認為現時飲食業經營困難，甚至間中有食客會留在餐廳許久，收走餐具以暗示客人離開並非錯事，「你自己都醒少少食完就走啦阻X住晒」、「出返40幾年前份糧畀你得唔得？」、「收你嘢又話趕你走，唔收又話人hea 唔做嘢，半島唔會收枱咩」、「留杯冰喺到畀你霸張枱一世好未？」、「食完嘢，連杯茶都飲埋，好心就走啦，而家個市道已經夠差，一出一入，人哋唔使做生意？」。