趕客？人氣冰室拒收5毫1句寸爆　港男1招KO斥：香港自己搞死自己

開餐廳做生意，到底是方便餐廳還是方便顧客重要？有港男於網上發相發文表示，他到九龍灣1間冰室晚膳，埋單共計55元，他付款時夾雜2個5毫子，惟收銀職員指着櫃枱前面告示明言「不收毫子」。樓主不滿職員回應，使出絕招終令對方收下毫子，但職員仍留下1句「算啦，今次收你，下次唔收」，這種態度令樓主相當氣憤，怒斥：「所以而家香港人個個一有時間都會上深圳食嘢，服務態度好。成日講救下香港啲小商店，點救呀？自食其果！」

帖文引來網民熱議，不少網民批評冰室做法，「呢間嘢我都試過畀2個5豪子，竟然話唔收！」、「唔收就報警，玩大佢」、「香港餐廳，又話冇生意，自己搞死自己」。不過，也有人反指樓主是「西客」，「人哋都寫明，你仲要扮傻照畀」、「你知唔知處理大量散子要比手續費銀行㗎？」。



從樓主上載照片見到，告示寫明「千元大鈔恕不找續。一、兩、五毫恕不接受，敬請見諒。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

該港男於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指上星期六（6月29日）到九龍灣1間冰室食晚飯，埋單共計55元，他於是取出1張50元紙幣、2個2元硬幣及2個5毫子硬幣到櫃枱付款，沒想到卻被職員拒絕。

樓主取出1張50元紙幣、2個2元硬幣及2個5毫子硬幣到櫃枱付款，沒想到卻被職員拒絕。(示意圖/gettyimages)

樓主憶述，收銀職員表示「毫子唔收」，他疑惑反問「我畀2個五毫子都唔收？」，收銀職員即「理直氣壯」地指着櫃枱前方告示說「唔收毫子」。從樓主上載照片見到，告示寫明「千元大鈔恕不找續。一、兩、五毫恕不接受，敬請見諒。

樓主不滿職員回應，出絕招反擊，「呢2個5毫子，係香港法定貨幣，你唔可以拒絕唔收，如果你真係唔收我就叫警察嚟，問你間舖頭點解，唔收香港法定貨幣，係唔係寫咗幾個字，喺收銀前面，就可以拒絕收毫子」，最終收銀職員面黑地收下亳子，但仍留下1句「算啦，今次收你，下次唔收」。

樓主於帖文感嘆：「所以而家香港人個個一有時間都會上深圳食嘢，服務態度好，又平又抵食，成日講救下香港啲小商店點救呀？自食其果！」

根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，面額少於1元的硬幣即1毫、2毫、5毫硬幣），支付的款額不可超過2元。(示意圖/gettyimages)

帖文引來網民熱議，不少人批評冰室做法離譜，「呢間嘢我都試過畀2個5豪子，竟然話唔收！最慘佢間鋪頭八達通電子支付全部都冇！」、「我都好討厭一啲鋪頭，大紙唔夠膽收，散紙又唔想收，驚呢樣驚嗰樣執X咗佢啦！」、「唔收就報警，玩大佢」、「我都試過……唉！香港餐廳……又話冇生意自己搞死自己」、「香港有很多食店係自己害自己」。

也有網民力撐餐廳，反斥樓主是「西客」，「人哋都寫明，你仲要扮傻照畀，人哋再同你講話唔收又同人嘈要報警，唔X你X邊個」、「西客何其多，為咗2個5毫去報警」、「師兄，你又知唔知處理大量散子要比手續費銀行㗎？」。惟有網民反駁「今日唔收毫子，聽日唔收硬幣，啲人係咪都覺得無問題？我寫定張紙喺身一定畀毫子咁又點呢？根本就係舖頭問題」。

帖文引來網民熱議，不少人批評冰室做法離譜，也有人指樓主是「西客」。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

根據香港法例454章《硬幣條例》第2(1)條，面額少於1元的硬幣即1毫、2毫、5毫硬幣），支付的款額不可超過2元。不過香港律師會曾指出，上述法例並沒有賦予權力逼使商品或服務供應商接受這些硬幣，亦沒有其他條文說明禁止拒收法定貨幣的硬幣或訂立罰則來懲罰拒收者；雙方如有爭拗，警方會當作一般「糾紛」案件處理，協助雙方調解。