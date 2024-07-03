傳食飯照給女友竟變出軌證據？醒目女友憑1事踢爆：不當偵探可惜

傳相片給女友這動作十分平常，想不到竟因此葬送1段感情！內地有男子與家人食飯時，傳了4張相片給女友分享餐廳的環境及食物，想不到心水清女友只憑相片的傳送方式，質疑男友出軌，男友支吾以對，兩人爭持不下，女友最終提出分手。女子在網上發相發文親述事件，引來不少網民支持，更讚嘆她驚人的觀察力，「不當偵探可惜了」。



樓主指與男友相識十多年，想不到會被對方欺騙，堅決提出分手。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，內地女子在網上發文，指居於河南洛陽的男友與家人外出吃飯，並1次過傳了餐廳外觀內部的環境擺設照片，以及2款料理的照片給她。眼尖的樓主發現照片尺寸不一致，更發現只有其中1張照片是用iPhone相機拍攝，其餘都是用微信拍的，由於用微信拍照的話，不可能1次過傳3張照片，所以樓主懷疑男友是先把照片傳給別人，再一次過轉發給他。

眼尖的樓主發現照片尺寸不一，再發現如果用微信拍照，不可一次過傳給她，因而踢爆男友出軌。（網上圖片）

樓主於是質問男友將照片傳給了誰，男友辯稱沒有傳給任何人，只是拍了但未送出，可是這說法讓樓主揭穿他說謊，她指微信只拍不發是不會保存照片，後來男友才說把照片傳給了工作群組，不過他稱自己已退組，不能提出證據證明其說法，讓樓主覺得男友更可疑。

雙方爭持好幾個小時後，男友只好投降承認說謊，但卻一直不願透露將照片傳給誰，女友感到心寒，因為「我們2個認識10幾年，從來沒想過他會騙我」。最後她無奈提出分手。

樓主指男友支吾以對，後來終承認說謊。（網上圖片）

帖文在網上曝光後，雖然樓主沒有具體證據證明男友出軌，但不少網民都認為她的直覺是對的，有人認為「僵持幾個小時都不說實話，肯定是見不得人了」、「得不到一個明確的解釋和證明，還在糊弄，那就側面印證了真的有問題」，也有網民讚嘆樓主的驚人觀察力，「你很聰明」、「不當偵探可惜了」、「姐妹，中央情報局適合你」。