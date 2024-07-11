港男搭通宵巴士撳錯鐘　認錯稱唔落住車長有禮回應　竟掀網民罵戰

巴士乘客想下車，必須按鐘示意。有港男日前在網上表示，凌晨時分乘搭通宵巴士，由大西北前往港島尋找女友，其間卻「撳錯鐘」，唯有硬住頭皮向車長表示並非下車，車長再三確定是港男按鐘，有禮回應指「小問題」。港男形容為「有禮貌交流嘅對答，個心即刻好舒服」，網民讚賞司機態度有禮和港男願意主動說出自己按錯，「需要更多你呢啲感恩正面帖文」、「堅有禮」。不過網民批評「我有次就係畀你呢啲PX按完同司機講唔落，司機就唔停，明明我就係要落」、「其實無論有冇撳錯都好，有人撳鐘就點都要開門，可能其他人需要下車」。



樓主搭巴士時「撳錯鐘」，唯有硬住頭皮向車長表示並非下車。（示意圖／資料圖片）

樓主在Threads表示，有晚凌晨乘搭通宵巴士「由大西北出港島」尋找女友，目的地是西環，但不慎「撳錯鐘」。當時車內只有3至4位乘客，樓主在巴士「埋站」前，向車長表示，「唔好意思，我都係唔落啦」，並解釋自己想去西環，車長再三詢問「個鐘你撳㗎？」，樓主承認並強調「都係唔落車住」，車長指出「小問題，無問題」。

樓主形容是「一直嚮往一個有禮貌交流嘅對答，個心即刻好舒服」。網民大讚樓主和司機互相尊重，「樂見，值得尊重」、「讚好」、「其實撳錯真係唔係問題，會講聲嗰啲就係優質乘客，好多時候啲人撳錯完又唔講，我哋司機開完門喺度等，結果等又冇人落。阻住我哋又阻住其他乘客…講聲其實都係基本禮貌」。

網民讚賞司機有禮態度和港男願意說出自己按錯鐘行為，但亦有人認為車長應該「照埋站，但唔開門睇吓有冇人落」。（示意圖/gettyimages）

不過，有網民批評樓主撳錯鐘，而且司機處理也有問題，「我有次就係有人按完同司機講唔落，司機就唔停，明明我就係要落，我又見有撳鐘，點知佢唔埋站」、「如果我係司機，遇到呢啲乘客，除非成車得一個人，否則都係會照埋站，但唔開門睇吓有冇人落」、「咁其他都要同一個站落嘅乘客，就會見住明明撳咗鐘」、「司機一樣要停站開門，不過你出發點係好嘅」。部份網民對此感不解，「黐Ｘ線，咁都有位引起罵戰」、「真心想講，冷靜啲啦香港人」。

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（Threads）