阻人收工？台男擬穿京都店舖去地鐵站　不滿職員提醒將關門惹激辯

做為打工仔，誰都不喜歡被阻礙收工吧？有台男在網上大呻，自己在京都打算穿過連鎖家電店分店，繼而前往地鐵站，當時分店接近關門時間，剛巧自己仍在店內，卻被店員用「唔鹹唔淡」英文大聲提醒即將關門，認為日本目前可能太多旅客，令到「日本人的不滿已經到了爆發狀態」。



多名網民留言指「他們（日本人）都是裝的」、「聽起來好可怕」、「有些店員是外勞」；但亦有人不撐台男，認為「體諒店員想要準時回家的心情吧」、「在香港叫︰阻人收工，猶如殺人父母」。



台男表示有一晚穿過京都1間連鎖家電店分店，目的地是連接分店的地鐵站，但由於接近關門，所以店員向樓主大叫示意即將關門，聲量頗大，有別於日本人好客形象。（示意圖／gettyimages）

樓主在Threads透露，自己目前暫居日本，懂得日文，可以與當地人溝通，有一晚自己穿過京都1間連鎖家電店分店，目的地是連接分店的地鐵站，「單純是這樣經過了而已」，當時分店即將關門，而且播放相關音樂。當樓主經過相機區，由始至終沒有手持貨物，當時都有其他人入店前往地鐵站，但店員立即衝前，向樓主大叫「No! No! Close!」，聲量頗大，有別於日本人好客形象，意思是即將關門，叫樓主切勿進店。

樓主用日文回了一句「我知道了」，不明白為何對方會預設他是不懂日文的旅客，形容自己「之後一直瞪着」對方，職員立即態度轉變，用日文表示「不好意思，即將關門」。

樓主不滿職員態度，但網民紛紛指「在香港叫︰阻人收工，猶如殺人父母」、「人家都要關門了，你去，人家當然不高興」。（示意圖／gettyimages）

樓主認為「日本人的不滿已經到了爆發狀態」，即使從事服務行業，職員都不再扮作友善，疑惑「日本（好客友善）光環有沒有可能真的破滅？」。

帖文引網民熱烈討論，不少網民同意遊日時的確曾遭到不禮貌對待，「日本人現在不裝微笑了嗎？」、「20年前去淺草，被攤商大聲吆喝過」、「上個月中去日本也有這種感覺，我還以為是我的錯覺」，但亦有網民認為「人家都要關門了，你去，人家當然不高興」、「還好啦，至少沒說get out」、「其實還好，不然你可以體驗看看香港的」。

（Threads）