上水站長者MMA｜阿伯躺地踢人稱受傷　阿叔爆粗斥︰戇X　港鐵回應

【港鐵／MMA／樂悠咭】遇到衝突時記得保持冷靜！網上流傳2條影片，顯示有1名阿伯倒在港鐵上水站月台幕門位置，緊握樂悠咭兼扯住阿叔的斜孭袋，不時出腳踢向對方，港鐵職員到場了解，勸喻他們站在一旁，稱可協助報警，阿伯轉坐地上怒斥被阿叔打到左眼流血，阿叔爆粗反駁「我打你出血？戇X」。網民笑言「地堂腿也用上了，絕對係高手」、「阿伯千祈唔好起身，起身你就輸」、「元老級MMA」，但就批評2人「X打還打唔好阻住開車」。



港鐵回覆《香港01》表示，事發於７月３日晚，車站職員見2名男乖客爭執後嘗試調停，最終報警處理，其中1名乘客報稱身體不適送院治理，事件期間服務維持正常，呼籲乘客要互相禮讓。



阿伯躺在港鐵上水站月台幕門附近，手持樂悠咭和扯住阿叔的斜孭袋，其間1名女乘客下車，指責阿叔「喂！你（片中阿叔）撩事鬥非先！」。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

涉事影片分別長約9秒和13秒，上載至facebook群組「香港突發事故報料區」，上載者交代事發本月3日晚上8時許，地點是港鐵東鐵綫上水站月台。

片中可見，阿伯已經躺在港鐵上水站月台幕門附近，埋站列車的車門仍未關上。阿伯手持樂悠咭兼扯住阿叔的斜孭袋，阻止對方離開，被阿叔蠻力扯到倒地，但阿伯仍然不放手，甚至出腳踢向對方，其間1名拖住買餸車的女乘客下車，指責阿叔「喂！你（片中阿叔）撩事鬥非先！」。港鐵職員到場詢問發生何事，阿叔指「佢（阿伯）打我（阿叔）」。

阿伯堅持傷勢由阿叔造成。（facebook群組「香港突發事故報料區」影片截圖）

在另一條影片中，港鐵職員勸喻他們站在一旁，稱可協助報警，阿叔叫阿伯放手，但阿伯仍然不肯鬆手，轉坐地上摸向左眼，聲稱被阿叔打到流血，左眼的確有血絲。阿叔爆粗反駁「我打你出血？戇X」，但阿伯堅持傷勢由對方造成，影片便結束，其間多名乘客駐足觀看，並用手機拍攝。

影片引來多名網民討論，笑稱「阿伯應該學過柔術，一開始用地戰」、「高手在民間」、「辛苦了職員」、「雙輸，雙方將被控公眾地方打架」，亦有人認為影片沒有拍攝到整個過程，未知誰是誰非。不少人批評他們阻礙列車開車，「X打還打唔好阻住開車」、「兩蚊車阻頭阻勢」、「兩蚊車阻頭阻勢」、「兩個兩蚊雞就唔好阻住其他人啦」。

港鐵公司回覆《香港01》表示，事發於7月3日晚約8點17分，車站職員見到2名男乘客於上水站往金鐘方向月台爭執，職員隨即上前了解及嘗試調停，並報警處理，其中1名乘客報稱身體不適送往醫院治理。事件期間服務維持正常，列車於8點19分駛離月台。港鐵呼籲乘客互相禮讓，維持友善的乘車環境。

（facebook群組「香港突發事故報料區」）