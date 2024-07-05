傳美利酒店有職員爆粗鬧客「阻住」：你行X開　影片瘋傳網民咁睇

又有酒店員工鬧客？今日（7月5日）網上瘋傳1段小紅書影片，被轉載到多個香港facebook群組，內容為1名酒店男職員與疑為客人的拍片者互罵，其間男職員激動爆粗叫客人離開，「你行X開啦」、「X你咪X你囉，阻X住晒！X你老X臭X！」。



影片在網上引起極大迴響，許多網民看完影片後，認出事發位置應為中環美利酒店門外。有人認為影片不完整無法說明職員有錯，「要放就放埋前傳啦」、「條片冇頭冇尾，講粗口嘅都未必唔啱嘅」。不過，不少網民都批評該職員態度欠佳，「返緊工，有無前傳都輸」、「著住套酒店職員工衣，大大聲喺門口X」。《香港01》正向美利酒店查詢。



網傳影片指有1名酒店男職員與客人互罵，其間男職員激動爆粗叫客人離開。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

本港多個討論區及Facebook群組今日（7月5日）瘋傳1段長約11秒的影片，相信源自小紅書，片中可見1名身穿制服的男職員與拍攝者起衝突，職員涉爆粗斥責拍攝者「你行X開啦」、「X你咪X你囉，阻X住晒！X你老X臭X！」。

拍片的男子就表示「影咗啦！啱啱（講）X你老X，影咗啦」，而另1名穿白衣、講普通話的女子就伸手隔開職員表示「好了好了，不要吵了」。影片背景可見有汽車進出酒店，尾段亦可見另1名身穿制服的男子走近爆粗的職員，惟影片至此結束，未知是否該職員是否打算介入調停。

影片引起網民熱議，許多人指事發地點應為中環美利酒店門外。部份網民認為片段「無頭無尾」難以評論是誰之過失，「要放就放埋前傳啦」、「條片冇頭冇尾，講粗口嘅都未必唔啱嘅」。

不過，大部份網民都認為服務業對客人應有職業操守，並批評該職員行為，「返緊工，有無前傳都輸」、「服務業X客，真係完全唔尊重自己份工」、「著住套酒店職員工衣，大大聲喺門口X」，亦有人慨嘆本港酒店員工質素欠佳，「自麗豪酒店又另一間？」、「五星酒店咁嘅質素」。

（Facebook）