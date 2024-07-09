燒鵝全骨位！港男食下午茶燒味飯　投訴先獲「有肉位」惹網民熱議

食燒鵝梗係要啖啖肉！有港男早前到觀塘一間燒鵝專門店吃食下午茶，叫了1客55元的雞鵝飯，但得到的燒鵝卻全是鵝背骨位，只有極少地方連着一點肉，他認為十分離譜，氣得立即投訴，師傅其後才重新斬有肉的部位給他，事後他在網上發相公審。



帖文引起網民熱議，「下午茶價錢，係畀呢啲下欄嘢你食」，也有人讚樓主敢於爭取，惟亦有網民擔心，「唔驚廚房加料變『燕窩燒鵝』」。



從相片可見，燒鵝全是鵝背骨位，骨上只有一層脂肪及皮，只有極少地方連着一點肉。（Facebook圖片）

有港男早前在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」中發文及相，大呻食燒味飯食出一肚氣的經歷。他指在觀塘1間以燒鵝招徠的食店吃下午茶，叫了55港元的雞鵝飯。從樓主發布的相片可見，切雞的部份正常，但另外5塊燒鵝卻是鵝背骨位，骨上只有一層脂肪及皮，只有極少地方連着一點肉。

樓主認為「咁都斬得落畀人嗰下好嘢」，立即投訴「X咗之後畀返幾嚿正常，應該博啲人唔出聲由佢」。雖然師傅重新斬數件有肉的鵝件給他，但樓主不滿這間店，於是在網上公審。

樓主指投訴後才獲換回幾件有肉的燒鵝。（Facebook圖片）

帖文一出引來網民留言，不少人看到相片也覺得離譜「攞嚟餵狗都未必食，老闆賺到盡」、「可能輸咗馬」、「今時今日做飲食行業走下坡係大部份經營者／廚房真係無乜良心」、「廚房食完剩低畀客，又賣到錢」。

有人認為樓主在下午茶時段叫燒鵝也要預料不會有好部位，「差嘅部份唔做落下午茶，咁做畀邊個呀？」、「下午茶價錢，係畀呢啲下欄嘢你食」，樓主表示明白，「畀骨唔緊要，但應有肉有骨，全部骨真係講唔過去」。有人讚樓主據理力爭的做法正確，「對，態度正確，佢唔換，即刻起身行人」。不過有人怕投訴會被加料，「通常唔靚自己啃咗就算，最多下次唔幫襯，好少開聲換，怕加料」、「唔驚廚房加料變『燕窩燒鵝』」。