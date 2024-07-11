驚！趁女友熟睡強制性交　男大生分手後被告性侵　罪成判刑慘了

情侶也不能違反對方意願！台灣1名男大生趁同校女友熟睡強制性交，事後小美提出分手，男子心有不甘，竟把與小美交往期間拍下的性愛相片列印，擺放在學校研究室門口報復。小美無法忍受程男行為，報警提告性侵等罪行，新北地院審理後裁定程男「乘機性交罪」等罪罪成，判處監禁。



情侶也不能違反對方意願。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，居於新北市的程男與小美（化名）本來是情侶，2022年3月時，程男想與小美發生性關係，雖然小美明確拒絕，惟程男竟趁小花熟睡時強制性交。小美當時被嚇醒，但無法反應，唯有繼續裝睡，讓程男得手。

由於是次事件，2人感情破裂，小美提出分手。程男「被分手」心有不甘，把與小美交往期間拍攝的性愛照片列印，擺放在學校研究室門口公開報復。程男還利用班級代表替同學服務機會，私下拆開小美信封，換入2人交往時的照片。

小美對程男忍無可忍，報警提告性侵等罪行。（示意圖／gettyimages）

小美對程男忍無可忍，報警提告性侵等罪行。警方到程男家中搜證，在程男電腦、雲端硬碟中發現小美私密照，小美感到驚恐、焦慮和難過，擔心私密照會再被散布。

程男承認犯案，不過新北地院審議後認為，程男對小美身心已造成嚴重創傷與影響，而且小美不願和解，也不同意給予緩刑，故依「乘機性交罪」判程男1年6月有期徒刑；依「以他法供人觀覽猥褻影像罪」判3個月有期徒刑；「無故開拆他人封緘信函罪」判處拘役20天。

新北地院審理裁定程男「乘機性交罪」等罪罪成判處監禁。（示意圖／gettyimages）

程男不服上訴，強調自己已認罪有悔悟，願意彌補對小美造成的傷害，不會再犯，希望輕判。法院最終駁回上訴，但「乘機性交罪」部分仍可上訴，其餘罪行則不得上訴。